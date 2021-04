Los juegos que no te debes perder a través de nuestra cartelera

Se viene un nuevo fin de semana con muchas emociones futbolísticas y como es nuestra tradición te tenemos los mejores eventos a través de nuestra cartelera.

Arrancamos este viernes con la Premier League en el Fulham vs Wolverhampton a las 13.55 horas en el 730 AM, la APP de W Deportes y en play.wdeportes.com

Además el viernes te tendremos Necaxa vs Pumas, un duelo de desesperados que buscan meterse al repechaje del futbol mexicano. No te pierdas este partido a las 19:00 horas por el 730 AM, en la App de W Deportes y en play.wdeportes.com.

Mientras que este sábado te tenemos una súper cartelera con grandes duelos.

Arrancamos con el menú principal. El Clásico de España, Real Madrid vs Barcelona. La rivalidad más fuerte de la historia tiene un episodio que puede ser fundamental para definir la Liga, ya que los blaugranas marchan segundos en el campeonato con 65 unidades, solo uno atrás del líder, Atlético, mientras que los merengues son terceros con 63 puntos. No te pierdas este partido a las 13:50 horas por W Radio, W Deportes, 96.9 FM, 730 AM y en nuestras Apps.

Después a las 18:50 horas se miden dos grandes del futbol mexicano, Cruz Azul vs Chivas, la Máquina busca su victoria número 12 de manera consecutiva y con esto igualar el récord del Léon. No te pierdas este duelo a través del 96.9 FM, 730 AM y en las Apps de W Radio, W Deportes.

Finalmente cerramos este súper sábado a las 21.00 horas con la rivalidad de la década, Tigres vs América. Este partido lo podrás escuchar en el 96.9 FM, 730 AM, además de nuestras Apps.

Mientras que el domingo seguimos con las emociones de la Liga BBVA Mx con el duelo entre Toluca y Monterrey a las 11:55 horas a través del 96.9 FM, 730 AM y en las Apps de W Radio, W Deportes.

Finalmente cerramos nuestra cartelera con el Monday Night Football de la Liga MX con el Pachuca vs Puebla. Partido que podrás escuchar a las 20.50 horas en el 730 AM, la App de W Deportes y en play.wdeportes.com