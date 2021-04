Continúa activo el incendio en el Bosque de la Primavera, la zona afectada se encuentra en el paraje Las Canoas ubicada en la zona del Bajío en las cercanías del estadio de Las Chivas donde el fuego comenzó a propagarse desde una zona de difícil acceso.

Ante la emergencia más de 500 elementos de Bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara, Protección Civil del Estado de (CONAFOR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional trabajan en la zona para tratar de controlar el fuego pero debido a los fuertes vientos se ha sido complicado la labor de los combatientes.

Al respecto el coordinador general de Protección Civil de Zapopan Sergio Ramírez López explicó.

“ Las causas no las podemos determinar en un principio se manejó como un reinicio pero en uno de los sobrevuelos detectamos cuatro puntos de inicio es algo que la Fiscalía en el área de delitos ambientales está también revisando no solo en el incendio de hoy si no que también se ayer”.

Se espera a que durante este viernes cinco helicópteros puedan atacar la conflagración con descargas de agua.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro estuvo al medio día en una base de operación cercana a la zona del siniestro para conocer los avances que coordinan las autoridades, en tanto ésta seguirá cerrada a los visitantes y se prevé que esta tarde pueda ser controlado.