Ofreciendo disculpas por dejarlos en evidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que las empresas Bimbo y Walmart solicitaron ampararse en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica avalada por el Congreso.

Durante la mañanera, el primer mandatario calificó de descarada, la solicitud de dichos grupos que dijo, han pagado bajas tarifas por su consumo eléctrico utilizando subsidios. Advirtiendo que dará a conocer los montos, lamentó que la ley permitiera que grandes empresarios cubrieran menos cuotas que las familias de medianos o bajos recursos.

"Pagan más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un OXXO, de luz y paga mucho más el dueño de una tienda de abarrotes, de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un OXXO y ahora que se ampara Bimbo y se ampara Walmart, pues vamos a dar a conocer cuánto pagaba, o por qué quieren mantener esos privilegios".

Y es que insistió que es necesario terminar con los privilegios y generar igualdad por lo que aseguró que su administración llegará hasta las últimas consecuencias para que haya justicia en la materia.

"Es un descaro ya… ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer pero cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería dar vergüenza, entonces cuántos amparos contra la ley eléctrica pues muchos, y los que se acumulen pero vamos a llegar a las últimas consecuencias".

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, advirtió que se hará de éste, un asunto y un debate nacional para informar al pueblo de este tipo de privilegios, también enfatizó, continuará con la postura de que si los magistrados consideran inconstitucional su iniciativa avalada, buscará modificar la Carta Magna.

"Entonces si estoy viendo que algo está beneficiando a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo pues lo tengo que denunciar y no me voy a quedar con los brazos cruzados, máxime si soy la autoridad… si se declara inconstitucional porque dominan los intereses de grupos empresariales, si los jueces, magistrados y ministros no actúan con justicia, que habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional".

E insistió, no es amenaza ni advertencia, pero urgió a cambiar las condiciones del cobro de energía que existe en la actualidad.