Los malos gobiernos en Sonora tienen sus días contados: Durazo

Este viernes arrancó la campaña electoral de Alfonso Durazo Montaño, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PVEM y Nueva Alianza), rumbo a la gubernatura de Sonora.

En su primer mitín en la plaza Emiliana de Zubeldía en Hermosillo, el morenista expresó su aspiración por encabezar el mejor mandato en la historia de la entidad y aseguró que la historia de malos gobiernos ya tiene sus días contados.

Garantizó que con el triunfo del movimiento que encabeza, a partir del próximo 6 de junio “no habrá impunidad, ni pactos debajo de la mesa”.

Durazo Montaño destacó que la llegada de la Cuarta Transformación a Sonora, representa gobiernos austeros, honestos y eficientes que velen por los intereses de los más necesitados.

Señaló que administrarán con pulcritud y capacidad los recursos del pueblo sin derroches y privilegios para los funcionarios públicos.

El aspirante a gobernador de Sonora, informó que reorientará el gasto para el beneficio de los sectores más vulnerables, mediante los ahorros producto de la austeridad y el combate a la corrupción… “Ya les toca a los históricamente marginados; ya les toca a quienes nunca les ha tocado nada”.

Sostuvo que el nuevo gobierno se regirá con las premisas y las convicciones que marca la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; austeridad, estado de derecho y combate a la corrupción.

El candidato de la alianza “Juntos haremos historia”, expresó su solidaridad, empatía y afecto por las familias que perdieron un ser querido o que han atravesado problemas de salud con motivo de la pandemia de COVID-19.

Reconoció el valor histórico que representa la plaza Emiliana de Zubeldía como escenario de las luchas progresistas protagonizadas por varias generaciones de activismo social: “Nuestra generación tiene hoy la responsabilidad de estar a la altura de esa herencia (para) restaurar la grandeza, el brillo y el orgullo que le dieron a Sonora los esfuerzos y la entrega de nuestros abuelos y nuestros padres”.