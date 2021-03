Amaga IP con subir precios a consumidor por aprobación de Reforma Eléctrica

Luego de la aprobación por parte del Senado de la República de la pretendida Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en los mismos términos que avaló la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelí advirtió que esto provocará un aumento en los costos de producción de muchos bienes que finalmente pagarán los consumidores finales, es decir, el ciudadano de a pie.

“El costo implícito de este 26 por ciento más caro que se traducirá en una adición de 60 mil millones de pesos anuales que tendrán que ser financiados de alguna manera, o se financian porque la electricidad que va a ir a dar a los agentes económicos será más cara, o se financia porque la Secretaría de Hacienda tendrá que subsidiar estos 60 mil millones de pesos adicionales. Cualquiera de las dos alternativas que se seleccione tendrá un impacto en los consumidores finales; el consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le va a salir más caro, esa camisa, ese bien que va a comprar será más caro porque la electricidad para producirlo será más cara o tendremos que pagar más impuestos”, advirtió Salazar Lomelí.

Al encabezar el Foro “Electricidad para el Futuro de México”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial su presidente Carlos Salazar Lomelí, reprochó al Poder Legislativo el haber negado la participación de la IP según él en representación de todos los mexicanos, en la discusión, análisis y aprobación de este iniciativa presidencial, a pesar de haber aplaudido en los últimos meses su decisión de llevar a cabo un parlamento abierto.

“En todos estos últimos meses hemos aplaudido todas las veces que el Senado y la Cámara de Diputados han convocado a parlamentos abiertos en donde se nos ha permitido llevar los argumentos de todos los mexicanos no exclusivamente del sector empresarial, argumentos técnicos, académicos, la visión hasta de cualquier mexicano que ha querido poner el argumento y el soporte a su argumento de cuáles deberían ser las mejores leyes, la mejor legislación y la mejor normatividad para poder como mexicanos poder convivir, podrá trabajar y poder orientar el desarrollo de nuestro país”, reprochó el dirigente empresarial.

Visiblemente molesto el dirigente empresarial no se le olvidó el principal causante de su malestar y sin mencionar su nombre mandó un mensaje al presidente López Obrador al señalar que él también piensa y sigue pensando que siempre es importante buscar la soberanía del país pero no con retórica ni discursos

“Pero estoy convencido que la soberanía no se obtiene con retórica, no se obtiene la soberanía con discursos, la soberanía se construye cuando una sociedad puede ser suficientemente eficaz, eficiente, cuando asigna sus recursos de una manera óptima, cuando tiene debates encontrando las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar, tenemos ejemplos en toda nuestra historia de cómo hemos sabido defender la soberanía defendiéndola no con argumentos retóricos sin con trabajo con decisión, con compromiso, con mejores orientaciones en las decisiones que tomamos”, expresó el presidente del CCE.

También reprochó que las consecuencias de la aprobación de esta reforma tendrán un impacto en la inversión nacional y extranjera y aunque dijo que la clase empresarial estará en contra de cualquier agente económico que haya hecho un mal uso de las libertades con las que contamos los mexicanos dejó entrever que acompañarán las acciones jurídicas que emprenden inversionistas extranjeros o del país.

“Estamos en contra de cualquier persona que haga un uso indebido de estas libertades que tenemos como país, pero eso es distinto a querer cambiar nosotros toda una estructura legal en donde se afecten los interés genuinos, los intereses adecuados, los intereses de cualquier persona mexicano o extranjero que de buena fe hayan tratado de invertir en nuestro país tratando de lograr una forma más eficiente y más productiva de obtener un energético tan importante como es la energía eléctrica”, finalizó Carlos Salazar Lomelí.