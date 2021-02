Confía AMLO en aprobación de Ley Eléctrica; no habrá más apagones dice

Desde La Paz Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su esperanza en que la próxima semana sea aprobada la iniciativa para modificar la Ley Eléctrica en la Cámara de Diputados.

Durante su gira de trabajo por esta entidad peninsular, el Primer Mandatario dijo que el objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizó que no habrá más apagones en el país.

"Y espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque eso significa seguridad para todos los mexicanos, significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica que no va a haber apagones y significa algo también que es muy importante y que no debe de olvidarse, durante el periodo neoliberal cada año aumentaba la luz el precio de la luz, año con año, desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz”, presumió el primer mandatario.

En esos términos aprovechó para criticar a las personas que cuestionaron el llamado del gobierno para ahorrar electricidad y analizó dar una lección sobre protestas civiles pacíficas para que exista una “oposición eficaz al gobierno porque la democracia es pluralidad”. Nosotros luchamos para crear una auténtica democracia, no una dictadura”, dejó en claro.

Luego de los apagones en varias partes de México, derivados de la suspensión del suministro de gas natural desde Texas, Estados Unidos, el Presidente López Obrador aseguró que esta crisis eléctrica dejó como lección no apostar a un solo tipo de combustible.

“Es muy importante recoger las lecciones que nos dejan estas crisis; vamos a hablar de algunas lecciones: primero, que es indispensable la rectoría del Estado; ¿por qué les cuesta más trabajo a Texas resolver el problema? Porque está muy pulverizado el mando; no hay control porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado”, dijo López Obrador al inaugurar unidades de turbogás aeroderivadas, en La Paz, Baja California Sur.

El Jefe del Ejecutivo Federal también expuso que hace 20 años el total de la generación de energía era responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero cuando él llegó al gobierno solo era del 50 por ciento, pues el resto está en manos de empresas privadas.

Ya “entrado en gastos” el Presidente López Obrador arremetió nuevamente contra las empresas que han insistido en su participación para la generación de energías limpias como el caso de la española Iberdrola, para señalar que el único amo a quien rinde cuentas es al pueblo de México.

“Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, a mí no me paga Iberdrola no me pagan las empresas extranjeras me paga el pueblo de México ese es mi amo mi único amo por eso somos servidores públicos, siervos de la nación, el que quiera ser empleado de empresas particulares que se dedique a eso tiene la posibilidad de hacerlo es legítimo pero que no esté afectando desde el gobierno la vida pública de México que no esté afectando la economía popular que no afecte a nuestro pueblo”, advirtió el Presidente de México.

El primer mandatario anunció que pronto dará a conocer el plan de modernización de las hidroeléctricas, el cual contemplan cambiar turbinas para incrementar energía; "contamos con la infraestructura", afirmó el Presidente.

Por último envío un mensaje a los ambientalistas para decirles que las plantas generadoras de energía con combustóleo o diésel se reconvertirán para ser utilizadas con gas natural. La generación de energía aumentó en un 25 por ciento del año pasado a la fecha, aseguró López Obrador