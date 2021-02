Prevé AMLO, no habrá gran afectación en economía por paros en empresas

Exageran los medios de comunicación, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al indicar que, aunque no tiene un monto exacto, no se prevé una gran afectación en la economía, por los paros técnicos que realizan diversas empresas tras la escasez de gas natural por las heladas en Estados Unidos.

En la mañanera desde Palacio Nacional enfatizó que son algunos los empresarios que tomaron la decisión para disminuir el consumo eléctrico pues mencionó, conocen que el origen son las tormentas en esa región.

“¿Tiene algún estimado del impacto económico que va a tener estos paros técnicos?

No pero creo que no va a ser mucho, pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas, no todas, además, desde luego se exagera un poco de parte de la prensa mexicana, para no señalar a ningún medio porque sería de mal gusto”.

El Primer Mandatario mantuvo sus señalamientos en contra de los medios de comunicación de emprender una campaña alarmista sobre las consecuencias del apagón que afectó a una buena parte del país esta semana.

Insistió que espera que pronto se regularice el suministro e indicó que para ello su administración trabaja por conseguir gas licuado y echando a andar todas las plantas que tiene funcionales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin que todos los usuarios se vean lo menos afectados posible y tengan energía de forma regular.