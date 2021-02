Tras una detallada investigación y acompañamiento del Órgano Interno de Control en el Servicio de Protección Federal, se lograron restituir adeudos que mantenían dos dependencias por un monto de de mil 479 millones 935 mil 473 pesos, además de la inhabilitación del ex director general de Asuntos Jurídicos de esa corporación, por omisión y deficiencia en el servicio público, presumió la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Mediante un comunicado la funcionaria detalló que una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal, iniciada con información de auditorías, detectó adeudos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del año 2015 por 10.8 millones de pesos, y de Prevención y Readaptación Social (PRS) de los años 2016 y 2017, por 865.2 millones de pesos.

A partir de esta acción, se instrumentó la recuperación de los adeudos a favor de la Tesorería de la Federación (Tesofe), no sólo por los años auditados, sino también por los ejercicios fiscales 2018 y 2019, por 603.4 millones de pesos.

Las dependencias no reconocían los adeudos debido a que, por malas prácticas de administraciones anteriores, no se formalizaron los contratos que debieron haber suscrito con el Servicio de Protección Federal, por lo que el OIC promovió la implementación de un protocolo administrativo para que no se presente esa situación de nueva cuenta y que los recursos adeudados fueran restituidos a la Tesorería dela Federación.

Aunado a ello, tras la investigación se encontró una omisión y una deficiencia en el desarrollo de funciones del ex director general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal en la pasada administración, al no realizar las acciones legales correspondientes para recuperar esos adeudos, por lo que se le impuso la sanción de inhabilitación de un año, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de ocurrir los hechos.

La secretaria Sandoval Ballesteros subrayó que "estos resultados constituyen una prueba de que los ejercicios de fiscalización que realiza la Función Pública aseguran un buen uso de los recursos públicos, y cuando se detectan irregularidades se recupera cada peso y cada centavo en favor del pueblo".

Además, recordó que en esta nueva administración la Función Pública fue "la primera secretaría en dar cumplimiento a la instrucción de contar con nuestras fuerzas civiles, de protección federal, para resguardar lo más preciado de nuestro gobierno: sus trabajadores, sus instituciones y, por supuesto, el interés público".

Por último destacó que en la presente administración se le ha encomendado al Servicio de Protección Federal, la tarea de brindar el servicio de seguridad a todas las instalaciones de la Administración Pública Federal, abonando al fortalecimiento de las instituciones y a la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a dicha materia, los cuales antes eran destinados a empresas privadas de seguridad.