Los mejores shows de medio tiempo en el Super Bowl

El espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl es uno de los eventos más esperados del año, esto debido a la cantidad de artistas de talla mundial que han pisado el escenario a lo largo de la historia. Pero, ¿Cómo surgió este show que se ha convertido en toda una tradición?

Fue en 1967 en el Coliseo de Los Ángeles Memorial cuando se realizó el primer espectáculo en el entretiempo del SuperDomingo, el cual estuvo a cargo de una banda de guerra, acompañados de los Bell Rocket Air Men, quienes volaron con unas mochilas cohetes por toda la ciudad.

Sin embargo, fue hasta 1993 en la edición XXVll del Super Bowl cuando el show subió al siguiente escalón, al contar con el ícono del Pop Michael Jackson, espectáculo que marcó un antes y un después en la historia.

Desde entonces, artistas de la talla de Diana Ross, Phil Collins, U2, The Rolling Stones, The Who, Paul McCartney, Prince, Beyonce, Madonna,Jennifer López, hasta artistas de habla hispana como Shakira, Enrique Iglesias, entre otros, han engalanado el show del Medio tiempo.

Para este Super Bowl LV The Weeknd, será el encargado del show. Recuerda que el partido entre Kansas City y Tampa Bay se escucha a través de cadena W.