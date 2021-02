Reforma a Ley de Banxico vulneraría su autonomía, reconoce Santiago Nieto

Reconoce Santiago Nieto, titular de la UIF que reforma a la Ley de Banco de México podría vulnerar su autonomía

Por: Jaime Obrajero

Mèxico.- El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, admitió que la reforma a la Ley del Banco de México, que ya aprobó el Senado, podría vulnerar la autonomía del banco central e implicar una calificación negativa de los organismos financieros internacionales, además de perder credibilidad en el sistema financiero mexicano.

El funcionario advirtió riesgos de lavado de dinero, por lo que se requiere fortalecer los mecanismos de protección en este rubro.

Al participar en el segundo día del foro de parlamento abierto, organizado por la Càmara de Diputados para analizar la reforma del senador de Morena, Ricardo Monreal y que se ahora toca ser discutida por los legisladores de San Lázaro, Nieto Castillo, dijo que está la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo sin conocerse su procedencia, insistió, existe el riesgo lavado de dinero, además de una calificación negativa.

“Si abrimos o se abre la posibilidad de que el Banco de Mèxico reciba recursos en efectivo, pues tendría que ser supervisado el Banco de Mèxico por la Comisión Nacional bancaria y de Valores y de alguna forma regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera, esto desde mi punto de vista podría vulnerar la autonomía del Banco Central”.

El titular de la UIF, consideró que una solución es fortalecer la corresponsalía a partir de diseños institucionales que permitan que todas las instituciones de crédito del sistema financiero puedan tener una banca corresponsal y esto solamente puede lograrse teniendo estándares más altos de cumplimiento y de mecanismos de prevención y control de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Ya en el primer día de dicho foro, el propio gobernador del Banco de Mèxico, Alejandro Díaz de León, había alertado que el obligar a dicha institución a captar los dólares en efectivo podría derivar hasta en una depreciación del peso frente al dólar , entre otros males,

“Las implicaciones de la iniciativa podrían afectra el cumplimiento de los objetivos del Banco de Mèxico, aumentando con ello, el riesgo de depreciación de nuestra moneda nacional y limitando la actuación de las autoridades para mitigar los potenciales episodios de inestabilidad en el mercado mexicano. La norma del proyecto de decreto vulneraría la autonomía tanto del banco central al imponerle, en este caso, la compra de moneda extranjera en efectivo”.

En contraste, el senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y uno delos impulsores de esta reforma a la Ley del Banco de Mèxico, rechazó tajante que la iniciativa del senador Monreal, vulnere la autonomía del banco central ni mucho menos ponga en riesgo de incurrir en lavado de dinero, esos son mitos de los funcionarios del Banco de Mèxico, aseveró.

“Hay que dejara en claro los falsos riesgos. La reforma no pone en riesgo de ninguna forma la autonomía del Banco de Mèxico, el cual no se convertirá en un intermediario en la repatriación de posibles recursos de procedencia ilícita afectando su reputación. La iniciativa no contempla obligaciones al Banco de Mèxico para comprar dólares sin controles ni revisión previa”.

Por su parte, representantes del Banco de México y de la Asociación de Bancos de México, insistieron en su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley del Banxico, ya que, además de vulnerar su autonomía, se afectaría la calificación crediticia de México.