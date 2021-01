El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo no partidario de que se escale a nivel internacional las diferencias entre México y Estados Unidos a raíz del caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En la mañanera desde Palacio Nacional, comentó que la cooperación entre ambos países debe ser respetuosa de la soberanía por lo que dijo,es posible simplemente respetar y cumplir los acuerdos, ello después que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciara que llevaría a juicio internacional la actuación de los agentes estadunidenses por la detención y posterior liberación del militar mexicano.

“Entonces, ya si el fiscal dice: ‘Voy a llevar el asunto a instancias internacionales’, yo ahí ya no me meto. Yo digo: No, es mejor… Claro, yo respeto mucho a Alejandro Gertz, pero creo que lo mejor es nada más definir bien las reglas, sin estridencias, decir: Va a haber cooperación, pero es así; o vamos a ponernos de acuerdo. Y necesitamos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no tengo la menor duda de que va a ser así”.

Defendió la decisión de publicar el expediente e insistió que hubo contra Cienfuegos una fabricación de delito.

“Cómo vamos a imaginar que una agencia en Estados Unidos haga una investigación tan incipiente como la que hicieron para el caso del general Cienfuegos. Por eso mi decisión fue: Vamos a transparentarla, porque no nos van a creer. Si no damos a conocer el expediente, como hay esa creencia de que allá son muy buenos y acá somos muy malos, pues entonces van a decir: ‘El presidente está protegiendo al general Cienfuegos, el presidente es lo mismo, tiene relaciones de complicidad”.

Por su parte el Secretario de la defensa Luis Cresencio Sandoval rechazó que este incidente vaya a manchar la imagen del ejército mexicano. Subrayó que la institución siempre ha colaborado con las autoridades y esta tampoco será la excepción aclaró que este tipo de acusaciones no las investiga el ejército no está en su jurisdicción.