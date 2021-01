Propone PAN compensar el tiempo de fallas o de suspensión del internet

El diputado panista Jorge Espadas propuso que los usuarios de internet reciban la bonificación o compensación correspondiente, de manera inmediata por parte del proveedor, cuando la falta de este servicio exceda más de cuatro horas y no se cuente con una pronta solución para reestablecer la señal.

Dijo que su proyecto de reforma busca modificar las leyes Federal de Protección al Consumidor y de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Explicó que para determinar la cantidad adecuada de compensación, se contabilizarán las horas o días en los que no se tuvo el servicio de internet contratado y será aplicada la bonificación en el siguiente pago del consumidor.

El legislador del PAN Por Guanajuato, argumentó que el incremento en el uso del Internet durante la pandemia ha dejado al descubierto los grandes problemas que tiene la tecnología en su aplicación, así como en la accesibilidad en muchos lugares.

Las fallas en la conexión no es un problema reciente, pero se han incrementado debido a la alta demanda que se ha tenido en los hogares mexicanos. Y hoy en día se ha vuelto indispensable tener una conexión de Internet rápida y eficaz, líneas telefónicas activas y servicios de luz para seguir trabajando a distancia.

Jorge Espadas, señaló que además, del “home office”, el regreso a clases virtuales ha provocado que las conexiones a Internet se volvieran más limitadas, con problemas de conexión generando comunicaciones cortadas o el no poder acceder a las mismas.

El legislador del PAN, consideró necesario garantizar que se tendrá el acceso a Internet sin fallas y sin complicaciones o, en todo caso, que las empresas responsables no cobren el servicio si no se está otorgando lo pactado en el contrato, es decir, que si no se recibe el servicio prometido, no debe de cobrarse el tiempo de fallas o de suspensión del internet.