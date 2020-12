A partir del primero de enero del 2021 el salario mínimo tendrá un incremento del 15 por ciento es decir pasará de 123.22 a 141.7 pesos diarios, según lo acordado este miércoles por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

El Gobierno, representado por Conasami, votó a favor de la propuesta, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos a favor. Sin embargo, como era de esperarse los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta del alza global de 15 por ciento, que fue el porcentaje que sugirió hace unos días en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo esta la primera vez que el salario mínimo no se fija por unanimidad por parte del Consejo de Representantes de composición tripartita.

El nuevo salario mínimo se determinó partiendo del actual salario de 123.22 pesos diarios, al cual se le adicionaron 10.46 pesos a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y, después, se le aplicó un incremento porcentual de 6 por ciento.

En tanto, el salario mínimo para la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 185.56 a 213.19 pesos diarios en 2021, monto que se alcanzó tras aplicar un aumento de 15.75 pesos vía la MIR más un incremento de 6 por ciento.

Por su parte el sector patronal representado en la COPARMEX mediante un comunicado, manifestó su inconformidad por dicha decisión al argumentar que con esta determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia de COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo.

Para reforzar su dicho recordaron que de marzo a julio se perdieron 1,117,584 empleos formales y, según datos del INEGI, han desaparecido 1,010,857 micro, pequeñas y medianas empresas.

Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses, advirtieron los patrones de México.

Agregaron que de no actuar, México tendrá una recuperación económica mucho más lenta de lo esperado y serán millones las personas que habrán perdido su empleo pues son consensos entre los sectores, y con la irracionalidad en la conducción económica, no se puede recuperar el crecimiento y el desarrollo con bienestar.

Argumentaron que ante el pronunciamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar una evolución más acelerada, los empresarios plantearon que con una Aportación Gubernamental Extraordinaria ante la emergencia por COVID-19 podría alcanzarse un incremento agregado del 15%.

Lo anterior no implicaba un esfuerzo tripartito, prudente y acorde a la realidad. Sin embargo, el Gobierno Federal no quiso poner nada. Tal y como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, el Presidente de la República, no accedió a realizar aportación alguna para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y preservar los empleos.

No obstante su naturaleza y tradición, la representación gubernamental ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, despreció el valor del consenso.

Con el voto en contra de los representantes de todas las organizaciones empresariales, la CONASAMI, decretó un incremento global equivalente al 15%, considerando la modificación porcentual (6%) y la MIR (10.46 pesos).

Por último señalaron que la meta de la Nueva Cultura Salarial no ha perdido vigencia, pero ante la severa crisis actual exigen prudencia y altura de miras. No se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica. El resultado podría ser la pérdida de más empleos, finalizaron su postura en un comunicado.