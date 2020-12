Me hubiera gustado más ver a Moctezuma como candidato presidencial en 2024

Esteban Moctezuma Barragán jugará un papel muy importante en la relación de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pues es un político muy capaz para enfrentar de manera diplomática, entre otros, los añejos retos en materia de seguridad y migración entre ambos países, así lo consideró la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.

Sin embargo, dijo que le hubiera gustado más ver al aún titular de la SEP, como candidato presidencial en 2024 por Morena o por algún otro partido.

“Es un reto muy grande, hay coyunturas particularmente complicadas en nuestra relación relacionadas con migración y seguridad, entonces que Esteban Moctezuma esté capacitado para desarrollar el trabajo a mí no me cabe duda alguna, Aunque me hubiera gustado más verlo dentro de la recta final dentro de las candidaturas, pues sí, pero ya no se dio”.

La diputada del PRI, dijo que la Secretaria de Educación Pública siempre ha sido una buena plataforma para lanzarse hacia la presidencia de la República, pero como embajador de México en Estados Unidos no tendrá la misma oportunidad, prácticamente, dijo, le frenaron su futuro político.

“Le quitaron al futuro a Esteban, yo lo veía más adelante como uno de los perfiles a ser considerados para el 2024. La SEP es una de las posiciones que dan visibilidad y posibilidad para que el partido o la organización política que sea, considere a esa persona. Me parece que no ha sido nunca el caso de algún embajador de México en los Estados Unidos”.

La presidenta de la Cámara de Diputados señaló que Esteban Moctezuma, hará una labor muy relevante como nuestro representante ante el gobierno de Joe Biden, en los diversos temas de la relación bilateral como medio ambiente y energía.