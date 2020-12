Desconoce AMLO actos indebidos de su prima

“Si hay alguna irregularidad con algún familiar, que se juzgue”, así fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la investigación dada a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola, que reveló que la empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del primer mandatario, fue beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos.

En la mañanera desde Palacio Nacional, dijo desconocer a detalle la información que detalla que Litoral Laboratorios Industriales, empresa del dominio de Felipa Obrador, obtuvo adjudicaciones en los últimos dos años en su beneficio.

“Pues no con exactitud pero hoy se va a informar seguramente, el director de Pemex, y yo ya he dicho que no me pertenezco, no le puedo fallar a México, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales entonces si un familiar hacer algo indebido se le debe de juzgar”,dijo.

López Obrador cuestionó si el reportaje era por parte del diario Universal o Reforma, a los que acusa de actuar en su contra por falta de publicidad, sin embargo, la reacción no fue muy distinta cuando se le mencionó que fue de uno de los conductores de W Radio e inmediatamente recordó el memorándum donde pide a todos los funcionarios no permitir gestiones de ninguno de sus familiares.

“No será que fue en el Reforma, El Universal, ¿en dónde?

- Fue una investigación de Carlos Loret (rie)

- Ah no pues (aplaude) muy objetivo, muy profesional, esto hay que estarlo recordando, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentísmo, el amiguismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”.

En el texto se indica que los funcionarios no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y recordó que quien no acate la recomendación podría caer en actos de deshonestidad y la esfera de derecho penal.

Tras ello el Jefe del Ejecutivo Federal apretó el paso para concluir con la conferencia y tomar su “café con leche y pan” para posteriormente iniciar su gira por Nayarit y Sinaloa.