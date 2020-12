Diputados, especialistas, empresarios y dirigentes obreros calificaron de positiva la propuesta del Ejecutivo en materia de pensiones, sin embargo, consideraron que requerirá algunos ajustes.

En sesión de Parlamento Abierto que organizó la Cámara de Diputados para analizar dicha propuesta que envió el presidente López Obrador, representantes del IMSS, Hacienda y la Consar, reconocieron que esta es una de las reformas más importantes en materia de justicia social.

Pues permite disminuir el umbral de semanas de cotización, aumentar las aportaciones para el retiro y ampliar la cobertura de los beneficios, además de incrementar, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5 a 15 por ciento.

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, resaltó que se trata de una reforma urgente que ya no se puede postergar , por lo que hizo un llamado a los legisladores a dejar de lado sus diferencias y reconocer que en este tema se tiene una deuda pendiente con los mexicanos.

“Estoy cierto que no es la reforma que a cada uno de nosotros en lo particular nos gustaría ver, pero no se trata de ver de qué cuero salen más correas y de qué chicharrones truenen más. Es la propuesta del Ejecutivo, si bien el Ejecutivo propone que el Poder Legislativo dispone y a México le irá bien si y solo si, si al Presidente le va bien”.

Y quien coincidió en la necesidad de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores, fue el presidente de la comisión de seguridad social y pensiones del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Sánchez Cuervo.

“Estamos convencidos de que la propuesta del Presidente de la República es un avance en la dirección correcta, lo cual no impide realizar futuros cambios. También es importante señalar que la propuesta está orientada a mejorar la red de seguridad social a través del proceso de garantías mínimos que cobre condiciones, muchos acordes, a la realidad mercado laboral mexicano”.

A su vez, el director de Prestaciones Económicas y pensiones del IMSS, José David Méndez, dijo que la propuesta del Ejecutivo modifica la composición de las aportaciones. La aportación patronal pasa 5.15 a 13.75 y es importante mencionar que aquellos trabajadores con salario bajo hay un incremento en los subsidios gubernamentales y un incremento en la pensión garantizada, que busca beneficiar a este grupo de la población.

Pero quien se opuso a la iniciativa presidencial en materia de pensiones fue Jorge López Pérez, de la Coparmex.

“El sistema de competencia de las Afores ha funcionado, prueba de ello es la baja en comisiones en los últimos diez años, cerca del 30 por ciento. Reto a los legisladores que encuentren una forma de ahorrar para el retiro con estas condiciones. Las comisiones ya se regulan desde su origen desde el Consar con estos buenos resultados. El limitar u obligar a modificar costos operativos y resultados financieros en tiempos imposibles y desordenados al único que va a lastimar es al trabajador”.

En tanto, el diputado del PRI, Pedro Pablo Treviño dijo que su bancada está a favor de mejorar las pensiones, pero también consideró que se debe analizar seriamente el impacto económico que se podrá generar para miles de empleadores que en estos momentos de crisis económica no podrían pagar la cuota patronal que les corresponde.

Y finalmente, la diputada del PRD Verónica Juárez consideró que la iniciativa presidencial sobre pensiones solo busca rescatar a las empresas administradoras de fondos para el retiro, por lo que demandó una reforma a fondo para realmente beneficiar a los trabajadores.