INE multa al PRI con 84.3 mdp por vender padrón

Cuando México vive proceso electoral más grande en su historia democrática el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó la reproducción, posesión indebida y la falta de cuidado de partidos políticos y ciudadanos para preservar la inviolabilidad de la información contenida en el Padrón Electoral.

El Consejo General concluyó la investigación de tres casos en los que destaca el uso indebido de la información contenida en el Padrón Electoral a través de un intento de comercialización en una página de ventas por internet en septiembre de 2018.

El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama, lamentó que este tipo de asuntos sigan llegando a la autoridad electoral, ya que un padrón confiable es lo que garantiza la credibilidad de las elecciones.

“Es un hecho delicado, esta autoridad ha sido y seguirá siendo muy celosa en el resguardo de los datos del Padrón Electoral. Creo que partidos e INE, si en algo vamos de la mano, es en la importancia de cuidar el padrón, y aunque se trata de casos aislados, no por eso menos delicados”, dijo.

Recordó que derivado de estas filtraciones se han adoptado medidas que implican suspender la entrega de bases de datos a los partidos políticos y contar con un espacio para controlar la revisión desde las propias instalaciones del Instituto.

En este caso, señaló que una vez que se detectó la pretensión de vender la Lista Nominal de 2015, se inició de inmediato el proceso para salvaguardar la información y sancionar a los responsables.

Tras una investigación exhaustiva se acreditó que Mario Silva Rodríguez es la persona que pretendía realizar la venta de la base de datos que se entregó al PRI el 12 de febrero de 2015 y que nunca fue reintegrada a la autoridad electoral.

Como resultado de ello, se avaló una multa al PRI por 84.3 millones de pesos por su actuación negligente de salvaguardar la confidencialidad de los datos personales, así como al ciudadano que puso a la venta la información por 40 mil pesos.

Advierten que el fotocopiado de la Lista Nominal es un ilícito

Asimismo, se sancionó a Mahelet Enríquez Sánchez, otrora candidata independiente a la Presidencia Municipal de Jonacatepec, en el estado de Morelos, con 120.9 mil pesos por la reproducción fotostática de dos cuadernillos del Listado Nominal de los comicios de 2018.

Derivado de este asunto, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, ordenó a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento público, de forma clara y precisa, en especial a las cadenas de papelerías, que la reproducción del Listado Nominal supone la comisión de ilícitos.

También se logró acreditar que dos funcionarias de la Secretaría de la Juventud de Yucatán contaban indebidamente con la Lista Nominal utilizada para las elecciones de 2015, correspondientes al estado de Yucatán en dos distritos, por lo que se dio vista a la Contraloría del Estado.

Sancionan negativa de BBVA Bancomer para entregar información

El Consejo General aprobó sancionar a BBVA Bancomer con 377.4 miles de pesos por la reiterada negativa de entregar información al INE para poder conocer sobre los movimientos opacos de Logística Estratégica Asismex en el 2012.

Al respecto la Consejera Claudia Zavala estimó que haber contado con la información a tiempo, habría permitido abrir muchas más posibilidades a pesar de que finalmente se impusieron sanciones por esta actuación irregular.

“Una investigación no se puede llevar, no se puede solventar si no actuamos de manera interactuada las instituciones, unos tienen una información otros otra y eso arma el rompecabezas que permite determinar, generalmente, los procederes ilícitos”, dijo.

El Consejero Ciro Murayama aseguró que la dilación por parte de la institución financiera generó un retraso de tres años en la investigación, aunque reconoció que tras el incidente la colaboración con el banco ha mejorado significativamente.

De cara al arranque de las campañas del Proceso Electoral más grande de la historia, el Consejero aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de que el flujo de dinero se realice de forma transparente.

“Estamos a unos meses de que inicien las campañas electorales y va a ser muy importante para fines de transparencia, de fiscalización, de certeza, en que los recursos que fluyen a la política tienen un origen limpio y un destino apegado a la ley”, agregó.

El Consejo General también designó a Raúl Samaniego Alvarado como Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Coahuila con cabecera en Torreón y a Huber Bermúdez Barajas como Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Chihuahua con cabecera en Hidalgo del Parral.

Asimismo, aprobó que ambos funcionarios sean nombrados como presidentes de sus respectivos Consejos Distritales para el desarrollo de los procesos electorales federal y local, así como los procesos de participación ciudadana del próximo año.