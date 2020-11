De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud hasta un 70 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido violencia física, sexual o ambas en la mayoría de los casos a manos de su pareja y en los espacios de trabajo en general más del 20 por ciento sufren o sufrieron algún tipo de discriminación incluído el gobierno, lamentó la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Al encabezar el Webinario "Diálogos sobre corrupción y violencia de género", en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Sandoval Ballesteros, dijo que la lucha contra la violencia de género es histórica y tenemos que estar repitiendo las cifras para que nunca más se a minimizados y ocurran.

“Hoy tenemos que garantizar que México asuma que la violencia de género es un problema inaceptable y que va a ser erradicada debe haber espacios donde discutamos esto y no debe haber espacios ni el gobierno ni en el del sector privado para acosadores”, sentenció la funcionaria de la 4T.

En ese sentido aplaudió las medidas implementadas por el INE que aprobó lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política y física contra las mujeres en razón de género y sólo puedan aspirar a cargos públicos por desginación o elección quienes tengan ese respeto absoluto por los derechos de las mujeres y que no tengan en su haber antecedentes de violencia y violación de los derechos fundamentales de éstas.

Al tomar la palabra la presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres Nadine Gasman Zylberman dijo que aunque existen cifras sobre la corrupción éstas no nos dicen de qué manera afectan a las mujeres que son las más vulneradas por este mal endémico sobre todo en la impartición de justicia.

“Pero quizá uno de los ámbitos donde la corrupción afecta más a las mujeres es en la procuración e impartición de justicia, los feminicidios permanecen en la impunidad en gran medida como consecuencia de actos de falta de transparencia referencia a ello lo tenemos en las denuncias que se realizan por abuso sexual ya que sólo 2.7 de cada 100 denuncias por ese delito llegó a una sentencia condenatoria en el periodo 2017-2019”, reprochó la presidenta de Inmujeres.

Con ello, agregó, podemos detectar que el 97 por ciento restante continúa impune y en los caso de hostigamiento sexual, continuó, el porcentaje es todavía mayor; de un total de tres IMCO 5602 denuncias sólo 10 acabaron con una sentencia a favor de una víctima mujer lo que equivale al 0.2 por ciento de los casos registrados por lo que el nivel de impunidad es 100 por ciento.

En su oportunidad la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres Fabiola Alanís Sámano, defendió las protestas encabezadas por colectivos feministas que salen a las calles y vandalizan todo lo que se interpone a su paso a quienes justificó diciendo que ello es muestra del hartazgo y por tanto tiene que haber respuesta y no debemos asustarnos ni perder la oportunidad de oír a la oposición ya que eso ayuda a la democracia y mucho menos enfatizó, deberemos criminalizarlas.

“Hay que decir que la emergencia de nuevos colectivos, de nuevos feminismos, de nuevas manifestaciones de protesta de organización y de lucha de las mujeres nos ayuda no tenemos y no podemos y no debemos permitirnos criminalizar la protesta y mucho menos cuestionar las demandas que estamos escuchando en las calles porque son auténticas, porque tienen razón de ser porque hay un hartazgo de lo que heredamos en materia de violencia institucional y de violencia estructural y de violencias particularmente en contra de las mujeres”, enfatizó Alanís Sámano.

Lamentó que aún no no se haya aprendido a integrar carpetas de investigación con perspectiva de género a pesar de trabajar de cerca con las autoridades judiciales y las fiscalías especializadas.