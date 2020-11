El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular por 306 votos a favor y 154 en contra, las modificaciones que hizo el Senado, para ajustar la fecha de la entrada en vigor de la convocatoria para la consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes, iniciativa promovida por el Ejecutivo federal.

La corrección establece que la entrada en vigor de ese instrumento de participación social, se recorre hasta el 15 de julio de 2021, es decir que 15 días antes del primero de agosto del 2021 fecha en que se efectuara la consulta se prohíbe toda difusión de la misma.

Dicha corrección se realizó para evitar, que la autoridad electoral pudiera obligar al presidente López Obrador a retirar toda la publicidad oficial, incluso a suspender las conferencias mañaneras.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la morenista Rocío Barrera, explicó que la enmienda busca evitar confusiones sobre las fechas de propaganda sobre dicha consulta popular.

“Es evidente que no es la intención suspender desde ahora la difusión de la propaganda púbica, pues esta constituye un medio idóneo para procurar el derecho a la información pública oficial, es importante que su difusión se permita, mientras no ponga en riesgo las consultas populares. Por lo que este dictamen busca evitar espacios de interpretación que considere la necesaria suspensión inmediata de la misma, aplazando hasta el 15 de julio del 2021 la entrada en vigor del referido decreto”.

Los diputados de oposición acusaron a los morenistas de modificar la fecha de la convocatoria para vincular de manera forzada al presidente López Obrador con los comicios del 2021, de hecho, expresaron su rechazo al uso de la consulta popular con fines electorales.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle calificó esta maniobra como una “maroma legislativa”, incluso, parafraseando a Porfirio Muñoz Ledo , exclamó ¡Qué manera de legislar!

“Diría el clásico Muñoz Ledo, qué manera de legislar, estamos ante una nueva maroma legislativa de la mayoría. Este gobierno en un afán absolutamente electorero ha querido utilizar la consulta popular como un medio para mantenerse en campaña y ayudar a su partido a que levante un poco en las elecciones del próximo año. La convocatoria que ya hasta había sido publicada entró en vigor al día siguiente de su publicación y con eso, incluso, las conferencias de prensa de las mañanas del presidente están en entredicho”.

Pero el diputado del PRD, Jesús Pool Moo, fue más lejos y cuestionó la validez de la consulta y la pregunta para enjuiciar penalmente o no a los expresidentes.

“Esta es una consulta que no es consulta y una pregunta que no pregunta nada, sin consecuencia legal alguna y que adicionalmente, no tiene asignado recurso presupuestal para sus promotores. Este es el juego más perverso para los instrumentos de democracia participativa que hubiéramos podido imaginar. Ahora quieren amansar al INE dejándolo a punto de la inoperancia como han hecho con otras instancias, como la CNDH”.

Por su parte la diputada panista , Verónica sobrador, advirtió que modificar la fecha de la convocatoria para la consulta popular, evidencia que desde el gobierno de López Obrador se prepara un fraude electoral, por lo que al democracia mexicana está en riesgo.