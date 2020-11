La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados avaló con 20 votos a favor y 4 en contra, los cambios que hizo el Senado a la Convocatoria de Consulta Popular, que se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, para enjuiciar penalmente a los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto.

Los legisladores de San Lázaro aceptaron la modificación de los senadores para recorrer el día de entrada en vigor formal de la convocatoria hasta el próximo 15 de julio de 2021 y que incluye la difusión de dicho ejercicio para alentar la participación de los ciudadanos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señaló que los diputados deben legislar con mayor cuidado.

Dijo que tomar decisiones sin conocer sus efectos, como sucedió en la fecha de entrada en vigor del decreto que expide la Convocatoria de Consulta Popular, habría afectado la estrategia de comunicación social del Gobierno Federal e incluso, las conferencias mañaneras del Presidente de la República.

“Esta modificación que hace el Senado de la República no solamente es necesaria y oportuna, sino que además le resuelve un problema al gobierno, quizás ustedes no se han dado cuenta que con la convocatoria que aprobaron en esta Comisión y después en el Pleno, habían metido en problemas al Gobierno Federal, porque en el transitorio, al entrar en vigor de esta convocatoria de consulta popular, se tenía que suspender cualquier publicidad oficial del gobierno. Y eso hacía que incluso, las conferencias de la mañana estuvieran en entredicho, no se diga de toda la demás publicidad oficial”.

Por su parte, los legisladores del PRI refrendaron la postura en contra del sondeo para decidir si se enjuicia penalmente o no a los expresidentes , al reiterar que la justicia no se consulta, sino se aplica.