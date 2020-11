Diputados aprueban en Comisiones Presupuesto 2021

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 con 34 votos a favor y 15 en contra

Los legisladores de los partidos de oposición criticaron que la propuesta del Ejecutivo contemple recortes de recursos por más de 2 mil millones de pesos al Poder Judicial y los órganos autónomos como al INE, en cambio aumentan los recursos para los programas sociales y para las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal.

Recordaron que el instituto electoral requiere más recursos para organizar el proceso electoral del año próximo y la consulta popular sobre el juicio a expresidentes autónomos, además el Presupuesto contempla reducciones a otros programas de apoyo social como proyectos en favor de las mujeres en materia de salud y violencia de género .

Sobre el recorte al INE, el morenista Pablo Gómez señaló que este organismo electoral no pierde nada , simplemente no se le da todo el dinero que pide, como se hicieron los del PAN y los del PRI, que ahora se muestran muy indignados por el recorte al INE .

“Los órganos constitucionales autónomos no pierden nada en este Presupuesto, como siguen con sus políticas de burocracias doradas, de dispendios y de gastadera en lo que no deben, pue seguimos autorizándoles un poco menos de lo que nos piden cada año. Y ustedes también lo hacían, no sé ahora porque lloran, parecen consejeros del INE o empleados de Lorenzo Córdova, y me da mucha risa por lo ridículos que son”.