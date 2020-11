Comparece ante diputados María Luisa Albores, titular de Semarnat

En medio de críticas de la oposición por el Programa Sembrando Vida y el Tren Maya que afectan al medio ambiente y generan inconformidades con comunidades indígenas y por la serie de recortes presupuestales al sector ecológico, compareció este miércoles ante la Cámara de Diputados la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Albores.

No obstante, la funcionaria defendió la política ambiental del gobierno federal, la cual por primera vez pone en el centro a las comunidades autóctonas, y busca un equilibrio entre la actividad productiva, el turismo y la protección a la naturaleza.

Albores González, sostuvo que pese a los recortes presupuestales, las acciones en materia ambiental no se han sido suspendidas, por ejemplo la reforestación histórica y el empleo que genera el programa Sembrado Vida.

La titular de Semarnat, señaló que esta dependencia apoya las obras prioritarias del gobierno, por ejemplo el Tren Maya, para el cual se tuvo que convencer a las comunidades indígenas donde pasará esta transporte de que habrá proyectos de desarrollo alternativos ligados a la conservación de la naturaleza.

“Seguimos trabajando para que este proyecto, el Tren Maya, ayude a construir modelos alternativos de desarrollo donde el crecimiento económico vaya de la mano de la conservación ecológica y que sea un motor sustentable para el desarrollo para toda la región de la Península de Yucatán. Buscamos que sea un proyectado beneficio directo a las comunidades y al pueblo”,

María Luisa Albores, dijo que continua la evaluación del impacto ambiental para acelerar el cumplimiento de normas. Y que la Semarnat realiza actividades de protección ambiental y la fauna endémica.

“La Semarnat ha trabajado para prevenir y controlar incendios, plagas y enfermedades forestales, entre enero y julio de 2020 se redujo entre 27 y 50 por ciento el número de incendios y la superficie afectada respectivamente, con relación al mismo perio do de 2019”.

Pero las críticas de diputados de oposición, sobre todo del PAN, no pararon como la de no poner objeción alguna y haber permitido afectaciones a la naturaleza en las obras no solo del Tren Maya, sino de la Refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

La funcionaria negó que el gobierno federal deje pasar afectaciones al ambiente, prueba de ello es que se ha rechazado el fracking, al maíz transgénico y a las concesiones mineras a cielo abierto.

Pero los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC reprocharon que el gobierno desmantele a la Semarnat con múltiples recortes presupuestarios y destine mayores recursos a la explotación de hidrocarburos que al combate al cambio climático y las energías limpias.