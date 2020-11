¿Donald Trump o Joe Biden? 7 estados definen el futuro de Estados Unidos

Estados Unidos se juega su futuro ratificando el mandato de Donald Trump o eligiendo a Joe Biden como nuevo presidente. A 24 horas de que iniciaron las elecciones hay 7 estados en los que todavía no hay un claro ganador.

A la incertidumbre por la falta de una tendencia evidente e irreversible se suman las declaraciones de los candidatos demócrata y republicano que dejaron aún más tenso el proceso.

Alrededor de las 00:15 horas del 4 de noviembre Joe Biden dio un mensaje y cerca de 2 horas más tarde se presentó Trump publicamente con un anuncio desafiante / W RADIO / Getty Images

Primero salió Joe Biden con un tono neutral afirmando que se encontraba por buen camino para ganar las elecciones y exigió el conteo de todos los votos. “Como he dicho todo el tiempo, no me corresponde a mí, ni a Donald Trump declarar quién ha ganado estas elecciones; esa es la decisión del pueblo americano”, declaró.

La reacción de Donald Trump llegó más tarde apelando a un fraude electoral y advirtiendo que recurriría al máximo tribunal. “Iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos; queremos que todos los votos se detengan, que queremos que encuentren ninguna boleta a las 4 de la mañana y las agreguen a la lista”, aseveró.

Estos son los estados que definirán al ganador de la contienda estadounidense:

Nevada con 6 votos electorales

Alaska con 3 votos electorales

Michigan con 16 votos electorales

Wisconsin con 10 votos electorales

Georgia con 16 votos electorales

Carolina del Norte con 15 votos electorales

Pensilvania con 20 votos electorales

Pensilvania, la escena del suspenso

Este último estado se convirtió en la manzana de la discordia por el número de votos electorales que otorga y sin el cual difícilmente podrían ganar la elección presidencial.

El conteo de votos por correo en Pensilvania sigue su curso y podría durar hasta días. Se espera que, conforme pasen las horas, el exvicepresidente con Barack Obama recorte la ventaja que le lleva ahora el actual presidente.

En ciudades clave como Filadelfia el escrutinio apenas rebasa el 40% de las boletas, lo cual desmentiría las proyecciones de Trump asegurando tener la victoria.

Trabajadores electorales realizan el conteo de votos en Filadelfia, Pensilvania / Getty Images

El número clave es 270

Para declarar un vencedor de las elecciones, cualquiera de los candidatos necesitan 270 votos de los 538 que conforman el Colegio Electoral. Hasta el momento Joe Biden ha conseguido 238 mientras que Donald Trump 213.

El voto popular muestra una nación muy dividida en la que el candidato demócrata acumula el 50% (68,892,484 ciudadanos lo eligieron) mientras que el actual inquilino de la Casa Blanca suma 48.4% (66,664,343).