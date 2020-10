Los violentadores de mujeres no podrán ser candidatos en 2021: AMLO

Como algo bueno calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Instituto Nacional Electoral determinará que los violentadores de mujeres no podrán ser candidatos en 2021.

En la mañanera desde Palacio nacional celebró dicha decisión y es más dijo que "quien agrede a una mujer no debe de ser candidato o represente, más que del tambo.

“Yo lo veo bien, o sea quien agrede a una mujer pues no debe de ser candidato o representante, debe de ser candidato pero al tamo, no sé, no conozco la resolución pero si es así yo creo que está bien, no, un golpeador de mujeres no puede ser candidato”.

E insistió que a pesar que grupos políticos sobre todo “conservadores” lo señalen junto a organismos y medios de comunicación de no interesarse por las mujeres, su movimiento ha estado preocupado por este sector y todos los ciudadanos para que dejen de vivir violencia o inseguridad.

Y es que este jueves el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los nuevos lineamientos para erradicar la violencia política de género obligando a los partidos a negar candidaturas a quienes tengan algún tipo de historial violento contra las mujeres en cualquier ámbito por lo que al registrar a sus candidatos tendrán que presentar un 3 de 3 que así lo compruebe.