Recursos a estados no son a capricho del presidente: AMLO

Las participaciones federales se otorgan a los estados con base a la Ley de Coordinación Fiscal y no por capricho presidencial aseguró Andrés Manuel López Obrador, al insistir que no es posible brindar más recursos a las entidades federativas a pesar de las manifestaciones de los gobernadores que integran la Alianza Federalista, que así lo exigen.

En la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario se refirió de nueva cuenta al amago de los gobernadores de romper el pacto federal e insistió que es necesario que la población sepa cuánto recibe cada estado por parte de la federación ya que dijo, en muchos casos dependen hasta el 90% de estos recursos.

“Aclaro para que no se vaya a distorsionar la información, que no se vaya a manipular, es decir para que los estados reciban más recursos, se tienen que hacer una reforma legal porque la entrega de recursos a los estados está establecida por ley, existe una fórmula no es un capricho del Presidente, está en la ley, y la última reforma que se hizo a la ley de coordinación fiscal para el reparto de esos fondos se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón”.

Recordó que en administraciones anteriores se daban en el congreso hasta festines para que los legisladores dieran dinero a organizaciones o gobiernos estatales.

“Habían gestores, coyotes, cada vez que se iba a autorizar el presupuesto era romerías de coyotes, de representantes supuestamente de organizaciones campesinas para sacar sus partidas del presupuesto, llegaban presidentes municipales, eran como mercados, se convertía la Cámara de Diputados en un tianguis y llevaban hasta fogones, hornos para barbacoa y comilonas para atender a los diputados, los gobernadores también hacían visitas para ver cuánto les iba a tocar”.

Y enfatizó que su administración no dejará de dar los apoyos a los distintos beneficiarios de programas sociales, aunque insistió será de manera directa sin que pase por los gobiernos locales.