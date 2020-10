JAIME OBRAJERO

W RADIO

27 OCTUBRE 2020

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que el actual gobierno no protege actos de corrupción actuales o del pasado.

Tan es así que no se ha encubierto a nadie y se han aplicado sanciones a personajes de la actual administración o de sexenio anteriores y que hasta el momento se han impuesto sanciones a más de 5 mil servidores públicos a quienes se detectaron corruptelas y otras acciones indebidas.

“Con hechos estamos demostrando que no encubrimos a nadie, que no actuamos bajo consignas y que no permitimos la impunidad. Hemos sancionado a algunos de los peores defraudadores del régimen pasado. Y estamos pintando una línea de cero tolerancia a las irregularidades del nuevo gobierno, hemos impuesto más de 5 mil sanciones a servidores públicos”.

Sostuvo que este gobierno será recordado por moralizar la vida pública.

No obstante, legisladores de oposición le reprocharon que no haya acusaciones concretas contra los supuestos actos de corrupción en los fideicomisos, o que no toque ni con el pétalo de una rosa a personajes de este gobierno a quienes se ha vinculado con actos de corrupción, como Manuel Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia y otros.

La diputada del PAN, Josefina Salazar subió tribuna con algunos de sus compañeros que portaban pancartas con el rostros de algunos personajes a quienes acusan de corrupción, como Napoleón Gómez Urrutia, Roció Nahle, Miguel Barbosa y Manuel Bartlett, entre otros.

La legisladora del blanquiazul le dijo a Irma Eréndira Sandoval que la Secretaria de la Función Pública solo ha servido de tapete al gobierno de López Obrador para esconder la corrupción, y hasta le regaló un tapete que la funcionaria rechazó, por lo que se lo dejó ahí frente ella.

“El Presidente ofreció que barrería las escaleras de arriba hacia abajo, pero nunca mencionó que escondería la suciedad debajo de un tapete, eso es lo que ha sido la Secretaria de la Función Púbica, un tapete estos dos años señora Secretaria. Tome este tapete que es lo que representa la Secretaría”.

Irma Eréndira Sandoval, señaló que se han sancionado a empresas farmacéuticas que tenían contratos multimillonarios irregulares y que causaron daños patrimoniales tanto al ISSSTE como al IMSSS.

La funcionaria aseguró que es falso que no se haya sancionado a nadie pro actos de corrupción en la actual administración y puso como ejemplo al hijo de Manuel Bartlett Díaz, a quien se investigó, sancionó e inhabilitó, luego de buscar vender 20 ventiladores médicos al IMSS en Hidalgo a un sobreprecio.

Cabe mencionar que durante la comparecía de Irma Eréndira Sandoval, el diputado de Morena Rubén Cayetano García, acusó de censura a su coordinador Mario Delgado, quien le impidió participar en los cuestionamientos a la funcionaria, sobre la promoción político-electoral de su hermano Pablo Amílcar Sandoval, quien hasta hace unos días era “superdelegado” en Guerrero.

“Acuso a Mario Delgado por impedir mi intervención para interrogar a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Tienen miedo de que cuestione los actos de impunidad que se han cometido para favorecer al hermano la compareciente Pablo Amílcar Sandoval, acusado de beneficiarse de programas sociales en Guerrero ante la propia SFP. Lo público debe ser cada vez más público, mi pecho no es bodega”.

Irma Eréndira Sandoval dijo que se fiscalizan todos los programas sociales del gobierno federal para evitar que haya corrupción o desvíos de recursos públicos.

La funcionaria trató de responder a todos los cuestionamientos por ejemplo sobre las compras y contratos de gobierno sin licitación ni concurso, de hecho, justificó las adjudicaciones directas que ha realizado el gobierno federal, sostuvo que dichas compras sin licitación, no son corruptas, inmorales ni tampoco ilegales.

La funcionaria, señaló que los gastos por adjudicación directa efectuadas por ejemplo en el caso de los insumos para enfrentará la pandemia están moralmente justificados, pues se trató de una situación de emergencia.

Irma Eréndira Sandoval, dijo que en este gobierno se han hecho menos adquisiciones o contratos mediante adjudicaciones directas en un 31 por ciento, respecto a las que se efectuaron en el 2018, en el sexenio anterior. Dijo que la Secretaria de la Función Pública elabora una iniciativa para reformar la ley, y permitir a los gobiernos solo puedan realizar un 20 por ciento de adjudicaciones directas y no hasta el 49 por ciento como ocurre hasta ahora.