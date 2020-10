El tema de desaparecidos es el número 1 en los prioritarios de México: AMLO

El gobierno federal sigue con la búsqueda constante de los desaparecidos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera donde se dio a conocer un incremento en el número de denuncias de personas no localizadas y desaparecidas.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario aseguró que este es el tema prioritario de la administración y afirmó que el aumento se dio porque la gente vio una oportunidad de que se hagan hallazgos en este nuevo gobierno.

“El que creció el número de denuncias, y no se han hecho a un lado, estamos en eso y vamos a continuar en eso y este tema en particular es el número uno de las prioridades, si en damnificados no hay limites de recursos, en esto menos, es decir, es lo que se requiera, lo que se necesite, esa es la instrucción que ellos tienen, respetando la autonomía de la Fiscalía vamos a pedirle que nos ayuden y nos informen pero seguimos en la búsqueda constante”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que según el Registro Histórico desde 2006 al 30 de septiembre fueron encontradas cuatro mil 92 fosas clandestinas con exhumación de seis mil 900 cuerpos, siendo Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas las entidades que concentran el 49.5% de fosas. Respecto a las denuncias de personas desaparecidas y no localizadas indicó que el mayor número se registró en 2019 con 8 mil 345.

“En lo que va del actual gobierno se han registrado mil 257 fosas, y se han exhumado mil 957 cuerpos, es decir en estos dos últimos años hemos localizado el 30.7% de las fosas históricamente registradas y se han exhumado el 28.3% de los cuerpos que se han exhumado en su totalidad del 2006 a la fecha, esto se debe fundamentalmente a que se han intensificado las acciones de búsqueda en coordinación con los familiares”.

Las personas que reportan el mayor número de desapariciones con la cuarta parte Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua. Por otra parte destacó que de mil 957 cuerpos exhumados desde 2018 han sido identificados más del 40% de los cuales el 23% del total han sido retornados con sus familiares

“De los mil 957 cuerpos que se han exhumado del primero de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del presente año, han sido identificados el 41.2% es decir 806 cuerpos de los cuales 449, el 23% del total de los cuerpos exhumados durante el actual gobierno han sido retornados con sus familiares”.

Respecto al número de desaparecidos por funcionarios, aseguró que ello ha disminuido aunque reconoció que en el caso de la Ciudad de México, se ha dado un incremento en el número de desaparecidos.

“Ha habido una disminución de desaparición forzada cometida por autoridades, más del 90% de las están asociadas a la delincuencia organizada y en este porcentaje en el que pueden participar agentes del Estado Mexicano o fuerza policiaca, está más bien vinculado a policías de carácter municipal, y efectivamente en el caso de la Ciudad de México ha habido un incremento importante en cuestiones de desaparición, muchas de estas no necesariamente asociadas a la desaparición forzada por particulares sino fundamentalmente vinculadas al tema de secuestro o trata”.

El funcionario de Gobernación lamentó que, a pesar de las cifras, aún hay pendientes en las fiscalías estatales que no cumplen a cabalidad con su trabajo para la procuración de justicia.

“Si vemos un problema difícil en cuanto a la capacidad de atención y respuesta de los ministerios públicos de las Fiscalías de los estados en la atención a la desaparición de personas, hay que reconocer que hay un comportamiento desigual, hay fiscalías que están actuando con eficacia pero lamentablemente la mayoría no dan respuesta y quizá el dato más revelador es que el hecho es que prácticamente no se integra ni una carpeta, no se judicializa ninguna carpeta por desaparición forzada en el país al año, no hay datos concretos y eso significa impunidad”.

Cabe destacar que mencionó que son 10 los municipios donde se encontraron más fosas y cuerpos entre ellos Tecomán, Colima; Acapulco, Guerrero; Cajeme, Sonora y Ciudad Juárez en Chihuahua donde se concentró más del 40% de fosas y más del 30% de cuerpos