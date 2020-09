Fue por procedimiento que rebotó cheque para pagar rifa del avión: AMLO

Al asegurar que existe plena confianza a la Fiscalía General de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue por un asunto de procedimiento el que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, rechazara el cheque por dos mil millones de pesos para pagar los premios de la rifa del Avión Presidencial.

En la mañanera de este viernes, el Primer Mandatario explicó que al existir un juicio por presunta defraudación se debe seguir el proceso pero dijo, está asegurado el dinero que se dará a 20 millones de pesos destinados a cien ganadores.

“El aval pues es la Fiscalía que fue la que entregó el cheque y nosotros le creemos a la Fiscalía y desde luego está demostrada la integridad del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, es un asunto de procedimiento, entregaron ese cheque como sigue el juicio, porque hay una defraudación como dicen los abogados, probable o presunta, para no violar el debido proceso, sigue el litigio pero está asegurado el dinero”.

Y es que durante la gestión de Jaime Cárdenas, previo a renunciar al Instituto, se devolvió el cheque a la Fiscalía al considerar que no había un aseguramiento de por medio, que es producto de un posible delito, y es que el origen de los 2 mil millones de pesos, es la empresa Telra Ralty, que entregó a la Fiscalía el monto como parte de un acuerdo reparatorio dentro de una investigación por la indemnización que pagó el Infonavit a tal empresa.

Según la información publicada al respecto, la Fiscal Emma Vázquez mencionó que para el 1 de julio no existía la figura legal de aseguramiento y dado que no existe este aseguramiento correspondiente a 2 mil millones de pesos consignados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Andrés Álvarez Kuri, director Corporativo de Bienes de la dependencia, decidió regresar el cheque el 22 de julio. Por ahora la Fiscalía tiene los recursos en una cuenta abierta y no puede disponer de ellos ante la estructura legal.