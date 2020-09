Las diferencias en Chihuahua en torno al pago de agua que se debe hacer a Estados Unidos, son por interés electoral y es molesto que ese tema se tome como bandera, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario enfatizó aun así se busca la forma de cumplir con el acuerdo existente hace 76 años, para evitar que esto sea motivo de represalias del país vecino, en la temporada electoral que vive dicha nación.

“No queremos dar motivos para represalias, sobre todo, lo repito porque hay elecciones en Estados Unidos, no queremos que esto sea un tema de campaña, hemos logrado que ya México no esté en el debate político electoral en Estados Unidos, ha sido muy respetuoso los candidatos… pero atribuyó más el conflicto a lo electoral, a las elecciones que vienen entonces por eso también molesta, porque no se puede tomar un tema de estos como bandera para sacar votos, es más les dirías pasa a segundo plano el que gane, quien sea, no interesa cuando se trata de un asunto de interés general, de interés de la nación”.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, señalo que a pesar que el gobernador Javier Corral había firmado en dos ocasiones su compromiso para cumplir con la entrega del recurso, a fin de cuentas decidió romper ese convenio, incluso enfatizó, debe ofrecer disculpas.

“El tuvo una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez y los gobernadores y él se comprometió a apagar el tratado, después del primero de agosto se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas, él lo reubica y repentinamente rompe lanzas contra la federación y a raíz de los hechos de la boquilla y desde antes pues queda claro que él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la de la Guardia Nacional evidentemente nosotros consideramos que el de entrada tendría que pedir una disculpa a la Guardia Nacional deslindarse de personas identificadas con el que han estado atrás de todas estas movilizaciones”.

Señaló que son ocho familias acaparan 36 millones de metros cúbicos del agua, lo que es cerca del 12.5 por ciento del adeudo total. Asimismo, una sola persona de este grupo tiene acceso a 11 millones de metros cúbicos, equivalente al 4 por ciento del total.

“Un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros, aquí hay una familia Urionabarrenechea, que está ligada al ex gobernador César Duarte, el suegro de uno de ellos Raúl Enrique Javalera fue el presidente de la junta de aguas y saneamiento de Chihuahua, este grupo es importante porque estuvo atrás en gran medida del financiamiento de la movilización… ocho usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos que es el equivalente al 12.5 del adeudo que hoy en día tener más grado una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, qué es el equivalente al 4% del monto total la familia que comentamos tiene el 3%”.

El funcionario presentó diagramas donde se indican conexiones entre políticos e integrantes del crimen organizando mencionando a la familia Porras Muñiz ligada al diputado panista de Delicias, Jesús Valenciano quien lanzó advertencias contra la Guardia Nacional, comentó que estas y otras personas estuvieron presentes en la inauguración de la planta tratadora de aguas en Delicias, en 2019, donde también estuvo Javier Corral, gobernador de Chihuahua, además de los ex mandatarios del estado José Reyes Baeza, Fernando Baeza Meléndez y Carlos Cuevas Abundis, detenido por asesinato de dos escoltas, además de relacionado con la delincuencia organizada nexos con Juan Carlos Pérez Rodríguez, El Placas, líder del cártel del Pacífico.

Previamente Roberto Velazco, director general para América del Norte. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que, en la carta enviada por el gobernador de Texas, Gregg Abbot, al secretario de Estado del país vecino, Mike Pompeo, acusa a México de tener retenida el agua y entregar volumen inferior.

“Bueno solicita la intervención del secretario de estado dice que México ha entregado un volumen inferior que no permite cumplir el tratado que tenemos retenida agua en nuestras presas interiores y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit como lo establece el tratado y además y esto una propuesta que nos había dicho el gobierno Chihuahua de entregar agua del río San Juan Pues eso no lo acepta”.

La directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, dio a conocer que el estado de Chihuahua adeuda 289 millones de metros cúbicos de agua del acuerdo internacional México-Estados Unidos en la materia.