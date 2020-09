Tren Maya y obras del Gobierno no serán privatizadas: AMLO

Al afirmar que el Tren Maya es y será propiedad del pueblo de México como todas las obras que realice este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregará concesiones o contratos para la construcción de la obra sin que se deje en manos de particulares.

En la mañanera desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre el decreto hecho a favor de Fonatur para que se le entreguen por “50 años más otros 50” o “30 más otros 30” de concesiones, el Primer Mandatario se dijo a favor de que incluso sea eterno, para que siempre pertenezca a los mexicanos, aunque lleguen otros partidos al gobierno.

“Yo quiero que todas las obras que estamos haciendo queden escrituradas como empresas públicas o sea propiedad del pueblo de México, o sea el Tren Maya es propiedad del pueblo de México, así de claro, si Fonatur, no es empresa publica entonces no se va a quedar con el Tren ¿te queda claro?

- El asunto es que Fonatur también otorga concesiones como lo estipula ahí la ley también con empresas privadas

- Puede entregar concesiones o contratos pero la dueña es una empresa publica aunque gane la Presidencia alguien del mismo movimiento, queremos que no haya retrocesos”.

Por cierto que este jueves también fue cuestionado sobre los señalamientos de gobernadores que afirman que por reducción de presupuesto, no podrán llevar a cabo las obras de infraestructura o comunicaciones pretendidas.

“Lo digo de manera muy cariñosa, respetuosa, que no nos echen la culpa, que si no están haciendo obras, no me refiero al caso de Sonora sino en general, no es porque la Federación no les ayuda, eso no es cierto porque lo que nos corresponde entregarles del presupuesto, se les entrega sin regateo de ningún tipo, es la instrucción que tiene el Secretario de Hacienda”.

El primero en señalar que le afectará la reducción de los recursos fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y días atrás la de Sonora, Claudia Pavlovich comentó que buscará reunirse con autoridades federales debido a que en el proyecto presupuestal 2021 únicamente incluyó la construcción de la carretera Agua Prieta-Bsvispe cuando se necesita de un rescate de vialidades en sus municipios y de la infraestructura educativa, carreteras y de hospitales.