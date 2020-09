Responsabiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador a la delincuencia, de estar detrás de las manifestaciones en Villa Ahumada, Chihuahua, en contra de la presencia de la Guardia Nacional, enfatizando que es al crimen organizado a quien más le conviene.

A pesar que cartelones de la zona indican que los pobladores tienen la mala experiencia de las autoridades militares y federales que han abusado y violado los derechos humanos, en la mañanera de este miércoles el Primer Mandatario enfatizó que la presencia de los elementos, se mantendrá.

“Hay de parte de la delincuencia en algunos lugares, rechazo a la Guardia porque es lógico que no les conviene la presencia de la Guardia, pero desde luego que no les vamos a pedir permiso, en Chihuahua, precisamente en Villa Ahumada, aparecieron ayer mantas rechazando a la Guardia Nacional e impidiendo que se pueda construir un cuartel, esto ya se ha experimentado, se ha registrado en otras partes, Michoacán pero la Guardia va a estar”.

Por otra parte desde Palacio Nacional calificó como prudente que el pasado martes, elementos de la Guardia Nacional se retiraran de la Presa La Boquilla en el mismo estado, después que ésta fuera tomada por pobladores, y es que a decir de López Obrador se debían evitar confrontaciones.

“Como hay intereses político-electorales se ha agarrado esto de bandera, muy lamentable lo que sucedió ayer, de manera prudente la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento, considero que fue adecuado”.

Así mismo señaló a integrantes del Partido Acción Nacional de haber participado.

“Se tuvo que cerrar para no caer en la provocación, se reunieron en la mañana, ex gobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la Presa, ellos ya n fueron pero repartieron palos y tomaron la presa, creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes, eso fue lo que sucedió, me informaron desde ayer y hubo otro enfrentamiento en otra presa, ósea fue algo bastante bien orquestado, muy lamentable”.

Aseguró que ante estos hechos, le ha pedido a la Fiscalía General de la República que intervenga para deslindar responsabilidades.

Respecto a la presencia de la Guardia Nacional en el país, indicó que a la Secretaría de Seguridad se tiene contemplado un presupuesto adicional de mil 200 millones de pesos, esperando incrementar a 120 mil elementos de esta corporación teniendo además 150 cuarteles que se distribuirán en cada una de las 266 regiones del país.