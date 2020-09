Presenta SE rueda de negocios para empresarias mexicanas

En virtud de que en México todavía hay retos y rezagos importantes en materia de inclusión en liderazgo empresarial, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía creó la plataforma “MuerExportaMx”.

Durante la conferencia diaria vespertina para dar a conocer los avances del Programa de Créditos a la Palabra, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín explicó que esta plataforma va dirigida a todas aquellas empresas lideradas por mujeres que puedan exportar a nuestros dos socios comerciales Canadá y Estados Unidos.

“La idea es que sea un espacio abierto a todas las empresarias de todos los tamaños de todas la regiones y muy y importante, no estamos orientadas a un producto no es una rueda de negocios para textiles, no es una rueda de negocios para metal mecánica, no es una deuda de negocios para productos alimenticios queremos que sea lo más abirerta es multisectoral y abierta a quienes sí tengan la capacidad e inscribirse y llenar la solicitud y participar activamente pero también a todas aquellas que les interese saber qué es una rueda de negocios”, detalló la titular de Economía.

Por su parte Liliana Padilla Rodríguez, directora general de Política de Promoción de Inversiones y Exportación de la Secretaría de Economía dijo que en nuestro país aún hay retos importantes en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y por ello este espacio de oportunidades.

“El campo en donde digamos se reproducen aún más o son más evidentes es en el àrea de liderazgo empresarial precisamente, según la información con la que contamos 4 de cada 10 mujeres solamente participan en el mercado laboral con posiciones influyentes y obviamente pues esto también se reproduce en la iniciativa privada sobre todo en los puestos directivos y de liderazgo empresarial”, detalló la funcionaria de la SE.

Es por ello que el gobierno de México, agregó, acerca una acción muy precisa paras abrir oportunidades a las mujeres propietarias de una mipyme en México, exportadoras para acercarle o facilitarle la manera de fortalecer sus relaciones comerciales con mercados estratégicos todo ello a través de una rueda de negocios virtual.

Al tomar la palabra Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), resaltó que el poner el énfasis en las mujeres empresarias es algo que hasta ahora nunca se había hecho.

“Hasta ahora han sido muy pocos los esfuerzos que se han hecho para apoyar, para promover, para crear oportunidades para las mujeres empresarias de nuestro país que quieren apostarle a la internacionalización”, externó la titular de INMUJERES.

Por último la Secretaria de Economía dijo que debido a la pandemia se vio en la necesidad de llevar esas ruedas de negocios de manera virtual y la positiva consecuencia es que todos pueden participar a través de una computadora y cuando inicie la rueda.