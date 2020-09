Confía Gómez Urrutia en que se llegue a un pacto laboral con el gobierno

El presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que existe la posibilidad de que el gobierno federal pueda alcanzar un acuerdo con los trabajadores siempre y cuando se respeten las leyes y sus derechos.

En entrevista luego de acudir como invitado especial al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el también senador por Morena vislumbró una posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno federal.

"Entonces creo que hay una gran posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo si realmente el gobierno le fija claramente el respeto a la ley a los derechos de los trabajadores y al contrato colectivo y creo que podemos avanzar y resolver y reactivar el pacto muy pronto", dijo Gómez Urrutia.

Y es que en días pasados el también secretario general de la recién conformada Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) anunció que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele a Grupo México las concesiones de las minas de Taxco, Sombrerete y Cananea, que están en huelga desde hace más de 13 años, si el empresario Jorge Larrea insiste en no sentarse a la mesa de diálogo para resolver esos conflictos, que no sólo han afectado a más de 2 mil trabajadores, sino a las comunidades donde se ubican. dueño del Grupo en no sentarse a la mesa de diálogo para resolver esos conflictos, que no sólo han afectado a más de 2 mil trabajadores, sino a las comunidades donde se ubican.

Las concesiones, recalcó, las otorga el Estado para operar las minas, crear empleos y llevar progreso a las regiones, por lo que no tiene sentido que Larrea mantenga sin operar las de Taxco y Sombrete.

"Se debe poner fin a la desesperación de los trabajadores y sus familias, que han logrado subsistir estos 13 años con la ayuda del sindicato minero", puntualizó.