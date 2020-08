El video dado a conocer en redes sociales sobre los presuntos sobornos de Emilio Lozoya a Rafael Caraveo ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez actual ex secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Servién, es una muestra de la inmundicia del régimen de corrupción afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera de este martes el Primer Mandatario aseguró que desconocía el material, aunque cuestionó los motivos por los cuales tuvo mayor difusión un día después de haber sido publicados en redes sociales, el pasado domingo.

“No lo había yo visto hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro, se está aceptando como válido porque han habido reacciones, pero si este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades conciencias para comprar votos”.

Recriminó que este no ha sido tan difundido como el que se diera a conocer de René Bejarano en 2004 que dijo, llegó a nivel internacional.

“No le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, ese se difundió pero a nivel nacional e internacional, y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema, por eso como a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso al internet muchos se informan por televisión abierta”.

Por ello el video se transmitió en la mañanera. López Obrador reiteró que será la gente quien decida si se tocará o juzgará a ex presidentes como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, advirtiendo que no será el verdugo ni el responsable de pedir las firmas para ello.

“Porque voy a hacer yo el verdugo? yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando que como me robaron la presidencia… que estoy molesto, no es superado el que no se hayan robado la presidencia… yo no les voy a hacer el trabajo de conseguir las firmas, el que quiera que haya consulta que se aplique a conseguir las firmas y también la gente tiene que decidir si quiere eso o no y que los constitucionalistas, los abogados, los colegios de abogados que se debata sobre el tema”.

El Jefe del Ejecutivo Federal opinó que si fuera el caso y como ya se le dio a Emilio Lozoya el beneficio de testigo colaborador, podría extenderse a Rosario Robles ex secretaria de Desarrollo Social por el caso de la Gran Estafa.

“Pues eso tiene que ver con la Fiscalía, pero si ya se le dio este este beneficio al Señor Lozoya debe de aplicarse a todos, que todo el que quiera informar además es sano, este es un mecanismo que se usa a nivel internacional en Estados Unidos es lo más común”.

Lo anterior derivado de una carta difundida la semana pasada, de Rosario Robles donde consideró injustificado su encarcelamiento y lo atribuyó a "la venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva".