Legisladores del PAN, demandaron a la Fiscalía General de la República, acelerar las investigaciones en contra del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, quien enfrenta un proceso penal en Estados Unidos por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía infantil, lavado de dinero, entre otros.

Las diputadas Adriana Dávila Fernández y Lizbeth Mata Lozano, y el diputado Absalón García Ochoa no dieron nombres de, legisladores, funcionarios públicos o partidos políticos, pero aseguraron fuertes intereses defienden a dicho líder religioso para que no se procesado en México, por lo que no se vale que Nassòn Joaquín sea protegido por la propia FGR que hasta ahora ha guardado un silencio cómplice y por la cúpula del poder político o mediático.

Adriana Dávila, dijo que tiene ya tiene más de un año que se presentó una denuncia contra dicho sujeto acusado de trata de personas, acoso y abuso sexual y ni la Fiscalía ni la Secretaria de Gobernación han hecho nada contra él en nuestro país.

En cambio las personas que hicieron la denuncia están siendo acosadas por seguidores de la Iglesia de la Luz del Mundo.

“Lamentablemente hasta la FGR no ha dado respuesta a dicha denuncia, de prácticamente rendir un homenaje a este líder religioso por parte de algunos senadores de la República sea el motivo por el que actuaciones las investigaciones están detenidas porque suponen riesgo además a Sochil y a Shari que han sido lastimados y señalados después de denunciar la redes sociales se han volcado contra ellos, por seguidores de esta iglesia”.

Los legisladores panistas recordaron que desde hace más de un año, el matrimonio del señor Sharin Guzmán, y de Sochil Martín, presentaron una denuncia penal, la cual no ha avanzado en la Fiscalía General de la República, pese a que el líder de la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, ya se encuentra detenido y bajo proceso en los Estados Unidos.

Por su parte, el diputado Absalón García, reprocho la inacción de la FGR en el caso de este líder religioso señalado por sus víctimas de ser un pervertido

“Es preocupante el silencio que guarda la Fiscalía y que ante la denuncia que se presentó hace más de un año y la desesperación de las victimas la hacer pública esta denuncia, `pues si nos preocupa mucho. Hacemos un llamado al Fiscal General para que acelere las indagatorias y se pueda vincular a proceso y que haya justicia para las víctimas”.

Los diputados del PAN, lamentaron que hasta el momento, no se conozca ninguna carpeta de investigación para judicializar este caso, ni tampoco respecto a las cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, supuestamente había congelado a la Iglesia Luz del Mundo.