Cumple huelga en Notimex seis meses en medio de lluvias y pandemia

Esta semana se cumplen seis meses de la Huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en medio de la mayor emergencia sanitaria y embates de la naturaleza, tiempo en el que la Dirección encabezada por Sanjuana Martínez Montemayor, ha violado de manera sistemática y persistente la Ley, y se ha negado a acudir a las mesas de negociación para dar solución al conflicto laboral, contrario a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador quien por cierto la puso al frente de la agencia.

Seguir dilatando el diálogo y, con ello, el término de la Huelga (en la que ocho de cada 10 participantes son mujeres), tendrá un costo mayor para los mexicanos, toda vez que es un medio público que se paga con los impuestos que pagamos todos.

También podría haber consecuencias lamentables para los trabajadores en huelga, pues entre ellos hay compañeros con problemas fuertes de salud que están por cumplir un año sin ingresos por mantenerse en la defensa de sus derechos laborales, y por ende, sin recibir la atención médica que requieren, además de que la Dirección emprendió una campaña ininterrumpida en su contra, para que no los contraten en otros medios.

Por ello, a través de una pinta en el Zócalo los trabajadores en huelga solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga cumplir su instrucción para que Sanjuana Martínez acate la Ley, respete a las autoridades, y se presente a las mesas de negociación para que haya una pronta solución al conflicto.

Durante estos seis meses, la Dirección ha violado el derecho constitucional de huelga, además que ha puesto en riesgo la vida de quienes participan en la misma, al prolongar maliciosa y deliberadamente el conflicto laboral, pese a la contingencia sanitaria y los embates climáticos, con lo cual también atenta con el derecho constitucional a la salud.

Sanjuana Martínez también mantiene una constante violación a la Ley Federal del Trabajo, a la Constitución y a los convenios firmados por el Gobierno Mexicano con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), debido a la constante intromisión en la vida sindical y su indebida pretensión de coartar la libertad de asociación.

Las y los trabajadores de Notimex fueron orillados a estallar la Huelga el 21 de febrero pasado, debido a violaciones en las condiciones de trabajo, a los derechos humanos, despidos injustificados e incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Entre las violaciones a esta Huelga, por parte de la Dirección destacan: la no suspensión de labores, pese a ser declarada “legalmente existente” por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y no existir amparos que indiquen la suspensión de la misma; introducir personal no autorizado por la autoridad laboral; no acatar la resolución de la Junta de Gobierno de Notimex, órgano máximo de administración de la Agencia para dejar de operar; hacer uso indebido de instancias como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional con el fin de romper la huelga, entre otras.

Exigimos a la Directiva de Notimex que ponga alto a las acusaciones, difamaciones y ataques hacia este movimiento, eleve el nivel de debate y se discutan ideas y proyectos en las mesas, ante las autoridades laborales, para reposicionar a la Agencia y encaminarla a lo mandatado por la Constitución Mexicana y la Ley que la crea.