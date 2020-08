Gobierno Federal no otorga trato especial a Lozoya: FGR

Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República aseguró que no se está ofreciendo impunidad a Emilio Lozoya.

El fiscal general dijo que fue el mismo exdirector de Pemex quien ofreció colaborar con las autoridades, pese a lo cual el exfuncionario está bajo proceso penal, y deberá garantizar la reparación del daño que se le imputa.

"No le estamos ayudando a este señor (Lozoya), estamos ayudando a la justicia", dijo el fiscal general al participar en un diálogo con académicos del Colegio de México celebrado de manera virtual.

Gertz Manero puntualizó que a Lozoya se le han asegurado bienes en México, y se han decomisado otros bienes en Europa (no precisó si al propio Lozoya), que en su conjunto representan buena parte de la reparación de daño imputado.

El funcionario destacó que los delitos imputados a Emilio Lozoya no han prescrito y dejó entrever que tampoco ha caudado los delitos que pudieran achacarse al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Apuntó que hasta que no se tenga el desahogo de las pruebas presentadas por Lozoya, no se podrá saber si el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray serán investigados, así como los delitos que se le imputarán.

"Hasta entonces podría yo dar esa respuesta, obviamente porque si no entraríamos en una discusión de que, si los temas electorales ya están prescritos y eso, vuelvo a lo mismo que decía, no voy a abrirme a un territorio de duda procesal mientras no lo tenga claro"

Destacó que la denuncia que presentó Lozoya y sus consecuencias se llevarán en un proceso distinto al del propio Lozoya, pero ambos casos correrán en paralelo.

Sobre la corrupción en México y afirmó que lo que había en el país "era un pacto de colusión y un pacto de impunidad que, verdaderamente, era la dictadura perfecta".

Destacó que casos como los que se están desahogando ahora son un aprueba para saber si esas viejas prácticas se pueden cortar de raíz.