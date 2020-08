Atentado contra Harfuch detonará la delincuencia en la CDMX

El atentado en contra del Secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch, marca un parteaguas en la actividad delictiva en la capital, advirtió el nuevo presidente de la COPARMEX-CDMX, Armando Zúñiga, tras tomar posesión en el cargo, indicó que ese efecto puede afectar también la economía ya que se incrementa la incertidumbre y al mismo tiempo generar cierre de empresas y negocios que se han visto afectadas por la extorsión.

“Y un hecho que alteró y va a alterar definitivamente la seguridad en la Ciudad de México es sin duda el atentado que sufrió nuestro secretario, no habíamos tenido un atentado de esa magnitud en la Ciudad de México, se ha hecho un trabajo de años en cámaras de seguridad, en trabajar con nuestra policía hay que reconocer que en la Ciudad de México, con áreas de oportunidad, pero tenemos la mejor policía del país, comparada con la de los municipios y todo ésto había ayudado, sin embargo ahora uno de los puntos fundamentales es ver que el crimen organizado no tome posiciones y que no se sigan dando este tipo de atentados que causan mucha incertidumbre”, advirtió el nuevo líder de la Comparmex local.

Armando Zúñiga Salinas, dijo que la pandemia de COVID 19, ha generado un cambio en la estructura delincuencial y no descartó que actividades como el tráfico de drogas, ligado a la apertura de centro de reunión nocturno e incluso las escuelas, haga que se muden a otras actividades

“Después de la pandemia han estado migrando muchos delitos, debido al cierre de escuelas, de restaurantes, de discotecas, se dejó de vender droga y de alguna forma los malos también buscan la forma de tener ingresos entonces ahí hemos visto que ha aumentado mucho la extorsión, los secuestros el robo a casa habitación”, consideró Zúñiga Salinas.