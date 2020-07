PES descalifica al PT por buscar la dirigencia de la mesa en la Cámara Baja

Los diputados federales del Partido Encuentro Social (PES), criticaron la intención de la bancada del Partido del Trabajo (PT), de buscar quedarse con la Mesa Directiva de la Cámara Baja con la frecuente adhesión de legisladores de otros partidos a su grupo parlamentario.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, expresaron su desacuerdo con las acciones del PT para tomar la Mesa Directiva, al sostener que no tiene derecho a ella.

Explicaron que el grupo parlamentario del PT ha incorporado a sus filas, diputadas y diputados federales de otras expresiones políticas, en total se han registrado 37 cambios de legisladores en lo que va de la legislatura.

Pero el PT es el grupo que más incorporaciones ha promovido, prueba de ello es que inició con 29 diputados y hoy tiene 43. Es decir, que a toda costa quiere ser la tercera fuerza política para exigir la titularidad de la Mesa Directiva que, para el tercer año de la legislatura que comienza en septiembre, correspondería a otro partido político de la oposición, concretamente al PRI.

Es más, los diputados del PES recordaron que la Coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena , PT y PES, además de los nuevos aliados como el PVEM, son mayoría en el Congreso, suficiente para contener cualquier intento por detener el Proyecto Alternativo de Nación de la Cuarta Transformación.

De hecho, acusaron que el PT no está obedeciendo el mandato expresado en las urnas, pues la “fuerza política” que están construyendo no es legal ni representativa, es una fuerza ficticia porque no está soportada en el voto popular sino por un perversa operación política. Y consideran que no se debe obtener de ese modo, lo que no se ganó en las urnas.

Los diputados federales del PES, dejaron claro que ninguno de ellos, se ha pasado a las filas del PT. Y que el pueblo no los eligió para buscar venganza o revanchas, más bien les dio la oportunidad de unificar a un país lastimado por la pobreza, la desigualdad, los abusos de poder, la corrupción y la impunidad.