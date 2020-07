Reconoce Hacienda incertidumbre en recuperación económica

La Secretaría de Hacienda, reconoció que la velocidad de recuperación de la economía en el país es incierta, debido a que pese la observación de signos de mejoría parcial que van en línea con la reapertura, todavía la incertidumbre prevalece, por la permanencia del COVID-19, el momento en que habrá una vacuna o tratamiento, factores que señaló limitan una reapertura amplia, así como otros de carácter externo como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, al presentar el informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas al segundo trimestre.

El subsecretario de la dependencia Gabriel Yorio, indicó que ya hay señales de mejoría.

“México no ha sido la excepción en éste proceso de recuperación, en junio vemos señales de mejoría, como en el comercio exterior, en sectores clave como la construcción y las manufacturas que tendrán un efecto de arrastre sobre la economía. Conforme se rajaron las restricciones se observó una recuperación significativa en sectores clave, por ejemplo con cifras mensuales desestacionalizadas, la producción y ventas internas de vehículos y camionetas, se incrementaron en mayo y junio, las exportaciones petroleras , no petroleras y de manufacturas mostraron una mejoría en junio también; las exportaciones aumentaron 22.2 por ciento a tasa mensual desestacionalizada, donde destaca el aumento de 27.2 por ciento en los bienes de uso intermedio. Estos datos capturan la integración de las cadenas de valor de norteamérica que han sido reforzadas por la entrada en vigor del TMEC, el pasado primero de Julio”.

Dijo que en materia de empleo se recuperaron 98 mil en el sector de la construcción en junio 37.4 por ciento de los puestos perdidos entre abril y mayo, recordó que el sector tiene importantes efectos en diversas ramas productivas, reconoció que la recuperación a niveles previos a la pandemia tardaría desde el punto de vista del gobierno hasta dos años, al referirse a las caída que reportó el INEGI de superior al 18 por ciento, dijo que ya se esperaba.

“La recuperación el PIB la vamos a empezar ya a observar en el tercer trimestre de éste año, si no existen rebrotes, esta recuperación va a ser paulatina y es probable que si nos tome un año o dos años en que volvamos a alcanzar el mismo nivel de producto interno bruto que observamos antes de la pandemia, hay unos países sobre todo los emergentes o los que son más pequeños o con economías restringidas, van a sufrir un poco más esta consecuencia”, considerò el subsecretario de Hacienda.

Señaló que para allegarse de recursos, los esfuerzos del SAT, seguirán durante el segundo semestre del año, así buscarán ser más eficientes en la recaudación, combatir la evasión y la elusión fiscal, utilizar las herramientas dadas al sat, para recuperar créditos fiscales, donde señaló que se ha tenido bastante éxito en ello, indicó que hay una gran evasión fiscal en el país, principalmente de IVA, mismo que representa el 2.5 por ciento del PIB; hay margen de maniobra apuntó para recaudar esa evasión.

Finalmente cuestionado, si la administración, no tomará otras medidas como deuda, para apoyar a las empresas, ante lo que representaría la llegada de las vacunas o un tratamiento efectivo contra el COVID19, que al menos llegaría hasta no antes de la primera mitad del próximo año, dijo que no se descarta el uso de otras medidas de protección para la economía, recordó que cuando se diseñó el paquete de apoyo, se prensaba que no iba a durar tanto la crisis, por lo que la carta de la deuda, será mejor guardarla, para un eventual cierre total de la economía, no sólo en México sino en el mundo.