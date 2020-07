Se triplica la explotación de menores y adolescentes varones

Urgen integrantes de diversas organizaciones atender de manera más eficaz la trata de personas al indicar que es un delito que sigue al alza y del que no se conocen números reales.

Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano informó que de enero a la fecha se dieron mil 173 reportes relacionados con delitos de trata sin embargo destacó la existencia de una cifra negra de más del 90%.

“De enero a la fecha hemos tenido mil 173 reportes relacionados con lo que podrían ser delitos de trata, tenemos llamadas de todo de todo el país y también te seis entidades desde los Estados Unidos. Cruzando los datos de lo que es las encuestas de ENVIPE nuestros datos no del secretariado podemos decir que el 99% del registro real de la trata de personas, la desconocemos segundo el año pasado se abrieron alrededor de 550 carpetas de investigación, este año llevamos 256, en los reportes que tuvimos prácticamente el 80% era de explotación sexual y actualmente tenemos un dato que indica que está entre 61 y el 62% es decir disminuyó la proporción”.

Entre las cifras destacó que si bien, las principales víctimas de este delito son mujeres, con un 73%, número que sigue en incremento en el caso de los varones menores de edad y adolescentes.

“Los varones aparecían como víctimas de explotación sexual en un porcentaje de 2%, en los reportes que tenemos ahora aparecen con 8%, lo cual implica que se ha triplicado o más la presencia en los reportes del tema de explotación sexual que hace víctimas a varones niños adolescentes. El año pasado 3% de los reportes implicaban la utilización de niñas y niños por parte de organismos delictivos de diversa peligrosidad, que tenemos este año que es 4% y parece un aumento relativamente menor, sin embargo si lo localizará nos en el porcentaje del que estamos hablando, estaríamos diciendo que subió no sólo de tres a cuatro sino que subió un tercio”.

Algo que también incrementó fue el reporte de mujeres cómplices para enganchar a más personas para ser víctimas pues se tenía un 34% de ellas a este 2020 con un 47%. Iliana Ruvalcaba presidenta de Pozo de Vida, recordó que las personas más vulnerables son aquellas que viven con alta marginación y que sufren muchas situaciones de violencia en el hogar, también destacó la necesidad de brindar prevención a través de educación que elimine el machismo desde la parte micro que se presenta en diversos momentos.

“Han reforzado un menosprecio hacia la mujer y es todo traído como consecuencia violencias y violencia de género y violencia es que muchas ocasiones a lo mejor pensamos, no pasa nada si es que me reúno con puros varones y la mujer cómo queda un lado, no pasa nada porque lo normal es que la mujer quede en casa, y que cuida los hijos y si no lo hace entonces disculpa lo mujere, estos pequeños micromachismos es lo que queremos atacar con esta campaña y lo que queremos es justamente que esta violencia está pequeña violencia no se convierte en la gran violencia hasta el tema de estar en una situación de trata de personas”.

Recordó que con la campaña “Nadie Nace Macho” se busca dar más información al respecto incorporando a los hombres a esta lucha. Al recordar que en México se produce el 60% de pornografía infantil que se consume en todo el mundo, Saskia Niño de Rivera fundadora de Reinserta destacó que la trata se trata de un delito familiar y cultural.

“Desafortunadamente es muy real, es un delito cultural que ciertas zonas especialmente de nuestro país lo tienen… una mujer que está inocentemente ahorita en la cárcel en Santa Marta una mujer que la empiezan a tratar ella tenía escasos 22, 23 años con sus dos hijos mantienen a sus hijos en un cuarto a ella la tienen en otro cuarto la mueven para mover droga y la mueven para para para ciertos actos sexuales y demás, con ciertos clientes todo el tiempo amenazando que los hijos los tenían en el cuarto de al lado dos hijos chiquitos, quien más la tenía sometida era la misma mamá del chavo que la había llevado, que la había enamorado no? entre comillas. Desafortunadamente la cultura del machismo hace que emocionalmente vayan creciendo digamos las mujeres especialmente y los hombres dentro de esta deshumanización y las van llevando a un lugar a un pensamiento donde la mujer es un objeto donde la mujer puede ser usada y no pasa nada y no está mal”

Por ello llamó a trabajar en el empoderamiento de la mujer. Detalló que las características de un tratante, son perfiles muy seductores, muchas veces físicamente bien parecidos, detectan fácilmente la vulnerabilidad de las mujeres, ante esto urgió a prevenir este delito desde el hogar brindando más educación, quitar la venda del tabú que de la sexualidad, frenar a quienes consumen la trata de personas.

Algo que dijo también se requiere es modificar el sistema de justicia penal para que considere que la trata es un delito multifactorial y con gran complejidad. Christian Pastrana director de Comunicación Social de Aeroméxico, habló de la labor de esta aerolínea para detectar y detener la trata de personas pues destacó que el 80% de los viajes internacionales de trata, cruzan por puntos fronterizo oficiales.

“Y casi el 80% de los viajes internacionales de trata se cruzan por puntos fronterizos oficiales estamos hablando de aeropuertos y de puntos fronterizos terrestres, desde Aeroméxico ya llevamos poco más de 4 años haciendo esfuerzos muy importantes porque hay víctimas que son trasladadas por avión como lo decía y hemos hecho alianzas muy importantes con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con otras autoridades, hemos participado con la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, hemos hecho campañas hemos hecho protocolos de identificación capacitación a nuestro personal tripulaciones el personal de tierra”.

Al afirmar que hay un gran número de casos de éxito, recordó que Aeroméxico busca identificar este tipo de abusos y denunciar a las autoridades logrando una labor transversal.