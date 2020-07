Diputados van por aprobación de la Ley de Adquisiciones

Este miércoles a las dos de la tarde está programada la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, se prevé una larga jornada legislativa, pues se discutirán diversos temas entre ellos, reformas a Ley de Adquisiciones que permite al gobierno comprar medicamentos y equipos en el extranjero con la mediación y aval de organismos internacionales.

Así como cambios a más de 86 leyes en materia de Paridad de Género, para reducir la enorme brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el campo laboral gubernamental.

Otro de los temas interesantes es la eliminación fideicomisos, tema que se tambalea y probablemente no se discuta en este periodo extraordinario, y es que la Comisión de Presupuesto que aprobaría este día los dictámenes de al menos 5 fideicomisos en los que se suponía que había consenso, suspendió “hasta nuevo aviso” la reunión de hoy, pues la oposición se opone a desparecer el fidecomiso del fondo de apoyo trabajadores migratorios mexicanos: los braceros.

Al parecer se trata de no subir el tema de los fideicomisos el día de hoy y esperar hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre y ahí , no solo eliminar cinco sino todos los fideicomisos que existen en el gobierno federal, tal como lo planteó el presidente López Obrador, quien dijo que no se conformaría con desparecer solo 5 sino todos los fideicomisos.