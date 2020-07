No me extraña que Lozoya hable de sobornos para Reforma Energética

No me extraña respondió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al cuestionamiento sobre su opinión por las declaraciones del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya que en el marco del “Pacto por México” se entregaron sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.

En su videoconferencia indicó que le tocó ver y escuchar muchas cosas respecto a la aprobación de la Reforma Energética y los sobornos que se manejaban entre legisladores.

“No me extraña la verdad siempre he tenido una vida ahora pues evidentemente más dedicada a la función pública, al servicio público, pero siempre participó en la defensa de nuestra soberanía y en defensa nuestro patrimonio nacional, desde el 2006, desde mucho antes pero en particular, desde el 2006 y nos tocó puedes ver muchas cosas que pasaron en la aprobación de la Reforma Energética y desde entonces pensábamos y se decía no, no, se tenían las pruebas pero se decía que habían recibido muchos millones de pesos algunos legisladores”.

Sin embargo negó que ello desmoralice a partidos como Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, pues debe mantenerse la guía de acabar con la corrupción.

“No, nos anima para seguir con la cuarta transformación. Esta es la cuarta transformación, la renovación de la vida pública de México, acabar con la corrupción erradicarla eso es lo que nos guía, que haya distribución económica, que haya bienestar eso es lo que nos guía. Entonces qué bueno que se está conociendo esto, es muy bueno, muy bueno que haya esta información que el pueblo de México lo sepa y que nunca más, nunca más vuelvo ocurrir”.

Y es que según en sus primeras declaraciones de Lozoya Austin, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray le solicitó entregar 6.8 millones de pesos al ex líder del Partido Acción Nacional y ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, cuando ocupaba la presidencia de la Cámara de Diputados, también refiere que se habría entregado más de 52 mil millones a los legisladores del blanquiazul para dar su visto bueno.