Llama AMLO llegar al fondo de corrupción en Pemex por caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque se llegue a fondo, con nombres y montos en las investigaciones por corrupción que se dio en Petróleos Mexicanos en gobiernos anteriores.

Tras las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya sobre presuntos pagos de sobornos alrededor del “Pacto por México” donde se nombran a personajes como el ex presidente de la Cámara de Diputados y ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, el Jefe del Ejecutivo indicó que aunque él ya lo sabía y lo denunció en su momento, es importante informar a los mexicanos de los acuerdos que los ex legisladores y políticos hicieron para hacer movimientos como la compra de la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México o la aprobación de la Reforma Energética.

“Sí es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones, que se busque un modo que permita sin violar el debido proceso, informar al pueblo, para que la gente conozca toda la verdad, la transparencia es una regla de oro de la democracia y todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió con este asunto y que llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país y no sólo que se castigue a los responsables sino lo que venido diciendo que se denuncie públicamente a los involucrados”.

Al comentar que son tiempos interesantes enfatizó que el asunto no se circunscribe solo al gobierno de Enrique Peña Nieto y alcanza al sexenio de Felipe Calderón, aseveró que todos los involucrados deberán ser llamados a declarar por la Fiscalía General de la República.

“Yo creo que todos los involucrados, si así lo decides la fiscalía, todos tienen que comparecer aquí son dos cuando menos dos sexenios, porque no sólo es el caso de la Reforma Energética, es lo de Odebrecht, y eso viene el sexenio de Felipe Calderón, son procesos que se complementan, entonces todos ya conocen también mi postura, en el caso de los expresidentes ya lo he dado a conocer desde que tome posesión dije que sólo si el pueblo lo demandaba lo decidía”.

Por ello enfatizó que no permitirá que se actúe con impunidad porque no será tapadera de nadie pero dijo, tampoco se fabricarán delitos.

“Son tiempos interesantes, que bien que la Fiscalía tomó la decisión de otorgarle, al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad y le tenemos confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, en otras circunstancias, esto no se sabría seguiría estando oculto”.

El Jefe del Ejecutivo recriminó que cuando él denunció la compra de la planta de fertilizantes a los medios de comunicación, y los conductores que lo entrevistaron, ignoraron el tema y dieron vuelta a la página sin investigar y dimensionar que de entrada hubo un atracó a Pemex por 200 millones de dólares, pero enfatizó, son las vueltas que da la vida.