Informa UNAM no regresará a actividades después del periodo vacacional

Debido a que el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja en la Zona Metropolitana del Valle de México, y en otras regiones en rojo y naranja, la Universidad Nacional Autónoma de México no regresará a actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional.



Mediante un comunicado la Máxima Casa de Estudios informó lo anterior y agregó que como el país ha entrado en una fase epidémica con diferencias de la dispersión de los contagios en las entidades federativas y regiones de nuestra nación, por lo que las distintas autoridades de salud han emitido semáforos sanitarios diferenciados, de acuerdo con las condiciones sanitarias prevalecientes es que se ha tomado este determinación.



En razón de lo anterior y después de la consulta con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también las modificaciones al calendario escolar aprobadas por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario para iniciar el ciclo escolar siguiente el 21 de septiembre permanecerán siempre y cuando en dicha fecha el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en verde.



En caso contrario el inicio de actividades escolares será pospuesto y recalendarizado previa aprobación por las instancias colegiadas correspondientes.



En concordancia con las recomendaciones de la UNESCO Respuesta del ámbito educativo al COVID 19, Preparación para la reapertura de las escuelas , la UNAM regresará a sus actividades no escolares en forma disminuida, gradual y diferenciada 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario municipal o estatal se encuentre en amarillo.



Para efectos de lo señalado los directores de las entidades académicas y dependencias administrativas deberán establecer desde el inicio de la fase amarilla y previo a la reapertura, todas las medidas de prevención y seguridad anunciadas y consensuadas con las comisiones locales de seguridad y de conformidad con el documento Lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia, publicados en Gaceta UNAM el 22 de junio de 2020.



Ademàs se determinarán horarios de ingreso y salida escalonados evitando las horas de mayor confluencia de tráfico y transporte.



También se decidirá la forma en que en esta primera etapa regresará el personal académico de tiempo completo y el personal administrativo, dado que el aforo no podrá ser mayor del 30% del total de estas poblaciones en la entidad o dependencia



Por tanto se Instruirá al personal académico y administrativo perteneciente a grupos vulnerables o de los considerados dentro de los casos de excepción, para no presentarse a laborar y continuar trabajando a distancia, sin menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales durante el tiempo que prevalezca esta situación excepcional.



Se vigilarán que las medidas sanitarias y de la detección de probables casos se lleven de acuerdo con lo aprobado por el grupo de expertos universitarios.



Se supervisará que el responsable sanitario designado revise que los Lineamientos y aquellas medidas que establezca la comisión local de seguridad sean cumplidos para evitar la propagación de la epidemia y que informe semanalmente de sus acciones al Comité de Seguimiento de la administración central. Con base en dichos reportes, evaluarán acciones y revaluarán las medidas implementadas.



Por último se deberá propiciar con todas las medidas sanitarias y en forma escalonada, la titulación y graduación del alumnado que así lo requiera.