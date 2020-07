Pide AMLO a fiscal información del proceso de Lozoya

Aunque se anunciaba con bombo y platillo, el arribo del ex director de Petróleos Mexicanos a nuestro país al ser extraditado de España, la información sobre el proceso que siguió Emilio Lozoya no era claro en el Ejecutivo Federal y las autoridades de seguridad la mañana de este viernes.

Al ser cuestionado sobre el estado de salud del ex funcionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocerla, pero aseguró, fue ingresado a un penal de la Ciudad de México.

“Bueno no tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información, sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y qué van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la oficina de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto”.

Y mientras la Fiscalía General de la República lanzaba en su cuenta de Twitter algunos detalles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo confirmó que Lozoya Austin fue llevado a un hospital tras una revisión médica.

“Llegó a la Ciudad de México en las 00:46 horas aplicándosele de mediato los protocolos correspondientes a cargo del Ministerio Público Federal, se le leyeron sus derechos el perito médico de la Fiscalía realizó la revisión correspondiente, la representación social comunicó lo anterior a los jueces… fue trasladado a un hospital debido a que tras la revisión médica se le detectó anemia desarrollada problemas en el esófago así como ciertas debilidades en su salud en general, permanece bajo estricta custodia del ministerio público federal”.

Reconoció que no tenía mayor información de las diligencias que se llevarían a cabo a lo largo del día por lo que dijo que la responsable de dar esos datos seria la Fiscalía General de la República.

Ante esta situación, el Primer Mandatario, recordó la autonomía de la Fiscalía aunque hizo un llamado a su titular Alejandro Gertz Manero para dar a conocer todo lo relacionado al proceso del ex titular de Pemex, a fin de saber si pisó o no el reclusorio y por qué.

“Esto tiene que ver con la puesta en práctica del procedimiento de una institución autónoma- Pero hay coordinación?Yo sin mentirles llevo 5 meses que no hablo con el Fiscal ni por teléfono, porque no nos Informa el fiscal no tiene por qué, ay que ver por qué razón, hay que ver qué informa la Fiscalía para no especular, para no caer en conjeturas yo le tengo confianza, eso sí al fiscal, a Alejandro Gertz Manero, un una gente recta, integra, y me da confianza.

- Si porque si no se informa se podría pensar que hay un privilegiado

Sí, hay que informar lo que es yo creo que el que nada debe nada teme”.

Recordó que Emilio Lozoya llegó al país como testigo protegido pero aseveró que no será tapadera de nadie.

“Tengo información porque lo ha manifestado la propia Fiscalía, de que hay un compromiso o un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió, en una especie de testigo protegido para que no se olvide, la próxima semana, lo vamos a poner aquí lo que dije sobre este asunto sin embargo, no soy tapadera de nadie yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amo es el pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados de modo que lo que diga el pueblo, y en este caso, lo que diga la autoridad competente la Fiscalía General de la República”.

Nuevamente se le preguntó si se prevé que la investigación toque al ex presidente Enrique Peña Nieto a lo que López Obrador, pidió esperar a que avance el proceso, recordando que él propuso desde el inicio de su mandato, que se ponga a consulta pública si se quiere que se juzgue a los ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta su antecesor, y es que dijo no sólo es juzgar por juzgar y aunque es importante el castigo, lo es más el estigmatizar la corrupción y quitarle todo lo que tenía de normalidad.