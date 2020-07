El Factor Courtois en el Real Madrid

El título de Liga número 34 del Real Madrid no se podría entender sin Thibaut Courtois, quién firmó una de sus mejores campañas en España y de su carrera.

Y es que los números del guardameta belga son impresionantes. En 34 partidos disputados de liga sólo recibió 20 goles, manteniendo su arco en cero en 18 partidos.

Además, después del confinamiento fue una auténtica muralla blanca dejando su arco invicto en seis de 10 juegos post-parón. Números que lo acreditan como el indiscutible ganador al Trofeo Zamora, otorgado al arquero menos goleado de la Liga.

Tras coronar su gran campaña con su primer título liguero como Madridista, Courtois mandó un recadito hasta Barcelona, donde recibió varias burlas: "Volver del confinamiento tras dos meses parados, ganar diez partidos seguidos... Me acuerdo que yo había dicho antes de volver que yo confiaba en mi equipo en que podíamos ganar La Liga, y más de una burla me ha caído de Cataluña diciendo que me tenía que callar y mi equipo ha demostrado que lo hemos hecho".

Ahora esas burlas y críticas se han disipado, Thibaut Courtois se proclamó ganador del Zamora, y campeón de una Liga en la que fue pieza fundamental del Real Madrid.