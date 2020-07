Gobierno no va a tranzar con la delincuencia ni se dejará intimidar: AMLO

Al asegurar que en México no se atendían las causas que originaron la violencia e inseguridad y no se procuraba el bienestar del pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno, seguirá combatiendo a la delincuencia sin dejarse intimidar por el crimen.

En su mensaje al inaugurar las Instalaciones de la Guardia Nacional Zapopan, Jalisco, el Primer Mandatario aseguró que para combatir la inseguridad, la administración pública no negociará con los delincuentes pero aseguró, trabajará con apego de la ley.

"Quiero se escuche bien y que se escuche lejos no vamos nosotros a negociar con la delincuencia, no vamos a transar con la delincuencia vamos a actuar con estricto apego a la ley bajo el principio liberal, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, no son los mismos tiempos, desde luego no vamos a violar derechos humanos, no es con masacres cómo se resuelve este problema, va a ser con más inteligencia que fuerza vamos a seguir combatiendo a la delincuencia, no vamos a dejarnos intimidar y nos vamos a proteger mutuamente".

De paso dio un no estás sólo al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, pues aunque reconoció que hay diferencias en temas políticos se enfrentará juntos, el desafío de la delincuencia.

"Se va a seguir respaldando los gobiernos municipales a los gobiernos estatales en este caso de Jalisco, ante amenazas intimidaciones le decimos a el gobernador Enrique Alfaro, que no está solo, cuenta con el apoyo del Gobierno Federal estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia".

Palabras que generaron el aplauso sobre todo del mandatario estatal. En el tenor de la reconciliación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, comentó la necesidad de la actuación de los elementos de la Guardia Nacional y pidió que no existan conflictos al interior entre los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina o la Policía Federal.

"Sabemos que los problemas de seguridad pública no tienen una solución militar pero la disciplina la formación y el sentido del deber que tienen un militar y un marino, ahora inherentes a la Guardia Nacional, son imprescindibles en la solución de los problemas de seguridad pública, que tiene el país a los elementos de la Guardia Nacional, les digo que si bien algunos provienen del Ejército, de la Marina, de la ex Policía Federal, son ahora elementos de la guardia nacional no permitamos que las inercias institucionales y las diferencias de identidad se conviertan en un obstáculo para la consolidación de esta noble institución".

Destacó la labor en un año de creación de la Guardia Nacional y recordó que el 2020 se cerrará con 115 mil elementos, mientras se incrementará a 150 mil para 2021 y adelantó que lo ideal es que se tengan 200 mil elementos en el 2024, ante ello enfatizó, los encargados de la seguridad serán implacables con la delincuencia y el crimen.