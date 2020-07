Habrá plan conjunto para seguridad en Guanajuato; AMLO reconoce cambios

En vez de echarse culpas entre el gobierno federal y el de Guanajuato, se trabajará de manera conjunta para combatir la inseguridad generada por los enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mañanera señaló que en la entidad se ha tenido disminución de la mayoría de delitos, aunque aún, no se ha logrado bajar el índice de homicidios.

"Estamos buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el Gobierno Federal, el ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta… dar resultado lo más pronto posible y yo voy a seguir viniendo y voy a seguir informando vamos a seguir dando la cara más trabajo coordinado por ejemplo más participación de las corporaciones de policías la guardia nacional y más inteligencia también en todos los casos porque es mejor la inteligencia que la fuerza".

Desde Irapuato, el Primer Mandatario explicó que el trabajo conjunto comenzará con la presencia del gobernador, Diego Sinuhé Rodríguez en las mesas de trabajo de seguridad que se realiza en la entidad diariamente.

"El gobernador decide formar parte de estas reuniones diarias, y no sólo eso, encabezarlas y nosotros estamos totalmente de acuerdo porque tenemos que sumar esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces es muy importante destacar este acto de rectificación, nosotros no podemos ser autocomplacientes, regodearnos en nuestras posturas cuando no son las mejores en beneficio de la colectividad".

Por su parte el mandatario estatal indicó que si bien, no estaba de acuerdo en acudir diariamente a las reuniones, eso cambio desde el 5 de julio.

"Mi cambio de postura hay que decirlo, Presidente porque usted también lo señalado, es de sabios reconocer, yo mencioné inclusión entrevista que no asistí a las mesas seguridad que ni asistiría hoy Bueno desde el 5 de junio verdad secretario, de Julio perdón, cambié mi postura por supuesto, reconozco que eso no abonada nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso, con mi secretario general y también, de asistir diariamente a las mesas ruidosas y domingos estamos asistiendo".

Por cierto, que fue cuestionado sobre la actuación del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, tras la liberación de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima y otros señalamientos, después que López Obrador indicara que no se habló de su posible remoción y que ello corresponderá a la autoridad estatal, Rodríguez Vallejo señaló que tiene plena confianza en el funcionario.

"Yo confío plenamente en el Fiscal, por eso propuse su ratificación el Congreso y fue el congreso elegido democráticamente elegido por el pueblo quien decidió darle el grado de fiscal por 10 años y yo celebro y sé que el presidente siempre sido un demócrata, y ha respetado a los estados libres y soberanos como Guanajuato, en estas decisiones que tomamos atrás de sus representados en la ley que se hizo para la fiscalía estuvo la mano de los diputados los diferentes colores es decir siempre habrá oportunidad de mejorar pero yo creo que es importante ahorita trabajar en la coordinación en la unidad".

Por su parte el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, mencionó que son los municipios de Irapuato, León, Salamanca y Celaya donde se concentran el mayor número de homicidios, así mismo detalló que a pesar que los demás delitos van a la baja; el homicidio doloso es el único que registra un incremento, generando que el estado se ubique en el primer lugar con 4 mil 422 del total del país, y el quinto "considerando los homicidios por 100 mil habitantes".