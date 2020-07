No se descarta que en caso Lozoya se investigue a Peña Nieto: Delgado

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, no se descartó la posibilidad de que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea investigado por los presuntos actos de corrupción que se cometieron durante su gobierno.

Dijo que en el caso Lozoya no debe haber excepciones ni protegidos, pero aclaró que el actual gobierno federal no actúa por consigna, pues ya las cosas no se hacen como antes, además la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma y es la encargada de las investigaciones, ya no es el brazo político del gobierno como lo fue la PGR.

“Yo creo que no habría que descartar a nadie; la fiscalía tendrá que hacer las investigaciones correspondientes y sancionar la corrupción, caiga quien caiga. No debe haber excepciones ni protegidos, así sea el ex presidente Enrique Peña”.

Y es que en conferencia de prensa virtual, Mario Delgado fue cuestionado por que el gobierno de López Obrador ha señalado a varios exfuncionarios de como Emilio Lozoya, quien en breve estará ya en Mèxico, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomàs Zeròn de Lucio, el exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte y hasta algunos empresarios pero no hay un solo señalamiento contra Peña Nieto.

Por ello, insistió que ahora la FGR es autónoma, ya no es el brazo político del Presidente para fabricar delitos o actuar por consigna.

Por su parte, la también diputada de Morena, Dolores Padierna, considero difícil separar a Peña Nieto de los cargos que se le imputan a Emilio Loyoza, como en los millonarios sobornos de la empresa Odebrecht o la compra a sobreprecios de la planta “chatarra” de Agronitrogenados al grupo empresarial Altos Hornos de México. Se acabó el manto de impunidad, aseveró.

“Es difícil separar a Peña Nieto de la investigación en el caso de agronitrogenados y otras decisiones que tomo el exdirector de Pemex, y la extradición de Emilio Lozoya va a servir mucho para aclarar todos estos desfalco al erario público, por lo tanto, se tiene que llegar a fondo en estas investigaciones, se acabó la impunidad, se acabó el manto protector que se tenía anteriormente y se tiene que llegar hasta las ultimas consecuencias”

Dolores Padierna dijo que México vive un momento inédito en el desmantelamiento de las redes de corrupción e impunidad que prevalecieron durante el régimen neoliberal, especialmente en los dos últimos sexenios.

Sostuvo que Emilio Lozoya es el perfecto retrato de la inmoralidad y corrupción de la élite política y económica del viejo régimen.